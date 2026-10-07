Arresto domiciliario para la funcionaria acusada de integrar la banda que robaba datos biométricos con el escaneo de ojos

Albertina Mangini , la funcionaria judicial acusada de integrar una banda delictiva que ofrecía dinero para escanear ojos y, con los datos biométricos obtenidos, abrir cuentas en billeteras virtuales para ser utilizadas en el redireccionamiento de la recaudación de casinos online clandestinos , recibió el beneficio del arresto domiciliario . Se sospecha que la organización criminal habría lavado más de 27 mil millones de pesos con aquella maniobra.

Según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente, la decisión fue adoptada hoy por el juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo , que hizo lugar a un pedido de morigeración de la detención de Mangini presentada por los abogados Alfredo J.M. Gascón , Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón .

“A mi juicio, las constancias colectadas posteriormente al dictado de la prisión preventiva dan cuenta de una serie de circunstancias particulares y personales que permiten presumir justificadamente, a esta altura, que los peligros procesales evaluados en su oportunidad pueden fundada y razonablemente neutralizarse por aplicación de otra medida menos gravosa para la imputada”, explicó el magistrado en su resolución.

Hasta que fue imputada en la causa, Mangini cumplía funciones en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense . Tiene el cargo de secretaria de primera instancia.

Mangini fue detenida el 13 de agosto pasado. Fue alojada en Alcaidía Departamental La Plata Roberto Pettinato. A mediados del mes pasado, después de un pedido de la fiscal Betina de Lacki , a cargo de la investigación, el juez Crispo dictó la prisión preventiva de la funcionaria judicial.

Al fundamentar su decisión, el magistrado había explicado que la funcionaria judicial “desarrolló una intervención concreta, consciente y reiterada en la captación de personas cuyas identidades, datos personales y biométricos fueron posteriormente utilizados para la instrumentación y operación de cuentas digitales incorporadas al circuito bajo lupa” .

Fuente: La Nación