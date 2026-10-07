Llueve en el AMBA y se esperan 48 horas de tormenta

Este miércoles pasadas las 12.30 comenzaron las fuertes lluvias en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera una tarde marcada por tormentas y ráfagas de viento .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja , el segundo nivel más alto de su escala, y advirtió que los acumulados pueden alcanzar entre 50 y 80 milímetros en los sectores más afectados.

Las condiciones se intensificarán durante el resto de la tarde y el viento será uno de los factores destacados de la jornada , ya que se esperan ráfagas superiores a los 40 y 50 kilómetros por hora. Por la noche las precipitaciones continuarán, aunque con una disminución progresiva de su intensidad.

Este fenómeno se da por la entrada de una masa de aire frío desde la zona sur del país , que avanza sobre la región pampeana y se combina con un ambiente templado y húmedo.

El pronóstico extendido indica que el mal tiempo continuará mañana . Para este jueves se prevé que el panorama continúe inestable y con la presencia de fuertes ráfagas hacia el mediodía.

En tanto, el viernes traerá una leve mejora que durará únicamente hasta el sábado, cuando volverán las probabilidades de lluvias por la mañana. El sol volverá a salir de modo pleno el domingo, hasta entonces, los valores térmicos se mantendrán frescos (entre los 12°C y 18°C) .

Ante el nivel de alerta, las autoridades recomendaron seguir una serie de recomendaciones : salir solo si resulta necesario, no sacar la basura y limpiar sumideros para evitar anegamientos. También aconsejaron asegurar objetos que puedan volarse, cortar el suministro eléctrico si entra agua a la vivienda y alejarse de postes o cables caídos en la vía pública.

Fuente: La Nación