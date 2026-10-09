Alberto Cerdán, peluquero: “Lo ideal es lavar el pelo con canas cada 2 o 3 días y espaciar el lavado si se puede”

Cuando empiezan a tener canas, la mayoría de las personas mantiene su rutina de cuidado capilar, ignorando que el pelo puede volverse más seco y rígido. En ese contexto, el peluquero Alberto Cerdán explicó cada cuánto conviene lavarlo para evitar que se deshidrate.

“Lo ideal es lavar el cabello cada 2 o 3 días y si se puede espaciar el lavado algún día más usando productos adecuados, mejor”, señaló el especialista. Según detalló, tanto los pelos teñidos como los que tienen canas tienden a requerir una frecuencia de lavado menor.

Los pelos canosos, generalmente, tienen una textura diferente al cabello pigmentado. Cerdán señaló que existen canas “más gruesas, más resistentes y con cutícula cerrada”, por lo que necesitan cuidados y productos específicos para mantenerse hidratadas.

Como si fuera poco, el especialista señaló que, al perder melanina, disminuye la producción de sebo natural. Por este motivo, la fibra capilar puede ser más porosa y rígida , lo que hace fundamental tomar ciertos recaudos para mantener una hidratación correcta.

Ante esta situación, espaciar los lavados ayuda a evitar que el pelo se reseque excesivamente, siempre y cuando se utilicen productos adecuados para sus características y que permitan mantenerlo saludable, brilloso y con movimiento.

Si se busca mantener el pelo blanco o gris saludable, Cerdán aconseja utilizar productos con una formulación específica para este tipo de cabellos. Entre ellos, destacó a los que aportan hidratación y neutralizan los tonos amarillentos que aparecen con el tiempo.

En caso de utilizar shampoos violetas o matizadores para mantener el pelo más blanco, el peluquero sostuvo que es conveniente usarlos una vez a la semana , ya que ayudan a evitar los tonos indeseados sin resecar el cabello. También recomendó utilizar un tratamiento de hidratación.

Así, la clave para mantener el pelo con canas saludable, hidratado y brilloso no pasa únicamente por espaciar los lavados, sino también por adaptar la rutina y los productos a la textura y las necesidades de cada tipo de cana y cabello.

Fuente: TN