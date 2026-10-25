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Alberto Cerdán, peluquero: “Cuando te termines de secar el cabello, aplicá 30 segundos de aire frío y 2 gotas de aceite”

Redacción CNM octubre 25, 2026

El frizz es uno de los problemas más habituales al peinarse, especialmente cuando aumenta la humedad ambiental. El estilista Alberto Cerdán comparte una serie de consejos para mantener el pelo suave y conservar su movimiento natural.

La clave está en prestar atención a los hábitos de lavado y secado , ya que el agua demasiado caliente y la fricción de la toalla pueden favorecer la sequedad capilar. Por eso, el especialista recomienda ajustar la temperatura, elegir productos adecuados y evitar los gestos que dañan la fibra.

Cerdán, estilista y creador del Método AC , explica que el cabello poroso o deshidratado absorbe la humedad del ambiente y puede perder definición. Para controlar ese efecto, aconseja terminar el secado con 30 segundos de aire frío y, una vez que el pelo esté completamente seco, distribuir dos o tres gotas de aceite ligero de sellado.

El objetivo es controlar los pelitos sueltos sin apelmazar la melena ni recurrir a temperaturas elevadas. Según el especialista, la cantidad de producto también importa: unas pocas gotas pueden ser suficientes para mejorar el acabado sin dejar el pelo pesado.

Fuente: TN


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