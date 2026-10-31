Adiós al dorado en Navidad: el color que lo reemplaza en la decoración para estas fiestas 2026 con una estética liviana y delicada

Durante años, el dorado fue uno de los colores más elegidos para decorar la casa en Navidad . Sin embargo, las tendencias para las fiestas de 2026 proponen renovar esa estética con una alternativa que gana protagonismo: el plateado , en particular en sus versiones mate, perladas y de apariencia envejecida.

La propuesta no implica dejar de lado por completo los adornos dorados, sino incorporar una paleta más amplia, con tonos metálicos que aporten luminosidad sin recargar los ambientes. Una de las referencias internacionales es Christmasworld, la feria especializada en decoración que presentó sus tendencias para 2026.

Entre las propuestas de Christmasworld aparece el estilo denominado “Light” , que apuesta por una estética liviana, delicada y luminosa. La paleta incluye plateados mate, tonos pastel y formas orgánicas, con una decoración que busca transmitir armonía y elegancia.

Otra de las tendencias destacadas combina el blanco con detalles metálicos , como el plateado y el dorado suave. La idea es crear ambientes luminosos, con adornos de vidrio y superficies que reflejen la luz.

A su vez, las propuestas de decoración para esta Navidad también contemplan otras combinaciones, como el azul glaciar, el bronce, el blanco y los tonos naturales. Por eso, el plateado funciona como una alternativa para quienes buscan renovar la decoración tradicional sin perder el espíritu festivo.

Una de las formas más sencillas de sumar esta tendencia es utilizar esferas plateadas de distintos tamaños. Se pueden combinar acabados brillantes con otros mate para generar contraste y evitar que todos los adornos tengan la misma apariencia.

Para completar el conjunto, conviene elegir luces cálidas . Su iluminación genera un contraste agradable con los tonos fríos del plateado y ayuda a crear un ambiente más acogedor.

El plateado es un color versátil que puede adaptarse a distintos estilos de decoración. Una de las combinaciones más sencillas es con el blanco y el gris , una paleta que permite conseguir ambientes sobrios y luminosos.

Para quienes prefieren una estética más cálida, se puede mezclar con beige, madera clara y detalles en champagne. En cambio, quienes buscan un contraste más marcado pueden sumar azul oscuro o verde profundo.

Otra alternativa es combinarlo con dorado suave o bronce . En lugar de elegir un único metal, se pueden distribuir pequeños detalles de cada tono para lograr una decoración más variada, siempre que se mantenga una paleta equilibrada.

La decoración no tiene por qué limitarse al árbol. El plateado también puede incorporarse a la mesa de Navidad mediante cubiertos, servilleteros, portavelas y pequeños adornos metálicos.

Una opción es utilizar un mantel blanco o beige como base y sumar platos con detalles plateados. También se pueden colocar velas blancas, copas transparentes y ramas verdes para aportar un toque natural.

La clave está en no recargar la mesa con demasiados elementos brillantes . Unos pocos accesorios plateados pueden alcanzar para renovar la presentación y mantener una estética coherente con el resto de la casa.

No es necesario guardar todos los adornos dorados para seguir la tendencia de 2026. De hecho, el plateado y el dorado pueden convivir si se utilizan con cierta moderación.

Una posibilidad es dejar el plateado como color principal y reservar el dorado para algunos detalles, como una estrella, unas pocas esferas o los portavelas. También se pueden sumar elementos blancos y de madera para equilibrar la combinación.

De esta manera, es posible actualizar la decoración navideña sin comprar todos los adornos de nuevo y aprovechar los elementos que ya forman parte de la casa.

Fuente: TN