A qué hora es la qualy del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 2026

Este sábado, a partir de las 10 (hora argentina), se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio (GP) de Singapur de la Fórmula 1 (F1) 2026. El evento, al igual que la carrera sprint que se corre a las 6 y la carrera del domingo a las 9, se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV. En Fox Sports estará disponible el relato en vivo de ambas pruebas y la carrera en diferido.

La actividad en Marina Bay comenzó este viernes en la madrugada argentina con el primer entrenamiento libre, en el que el británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido con un tiempo de 1:32.274, seguido del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren). Posteriormente, en la clasificación para la carrera sprint, Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position con una vuelta rápida de 1:31.156 y largará por delante de Russell y Leclerc.

Franco Colapinto terminó 19° en el único ensayo y undécimo en la qualy para la carrera corta. Luego de su participación en el trazado singapurense, el argentino habló con la prensa y comentó sus sensaciones sobre este primer día en Marina Bay. “En los lugares que podía tomar riesgos los tomé y fui bien. Me está costando un poco más con las frenadas fuertes. Los frenos medio fríos al arrancar la vuelta, con todo el tráfico, y con este sistema de la batería que no podés frenar fuerte porque no tenés potencia (...) Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar un poco mejor”, dijo.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El Gran Premio de Singapur se disputa este fin de semana en el Circuito Urbano Marina Bay, con la carrera sprint programada para este sábado a las 6 (horario argentino), la clasificación para el mismo día a las 10 y la carrera para el domingo a las 9. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV. En Fox Sports, en tanto, estará disponible el relato en vivo de ambas pruebas y la carrera en diferido.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación