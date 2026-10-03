A qué hora corre Franco Colapinto y por dónde se puede ver online el GP de Malasia de la Fórmula 1

Este domingo, desde las 4 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Bahréin de la Fórmula 1 (F1), que fue reprogramado a principios de temporada por la guerra en Medio Oriente. La 17° fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Sepang de Malasia, a 5,970 kilómetros de esa sede original, pero mantiene su nombre por motivos comerciales. Se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports , como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Franco Colapinto, uno de los pilotos titulares de Alpine, largará 21°. En la clasificación terminó 15°, pero tiene una penalización de 15 puestos en la parrilla de largada: cinco por provocar un accidente con Lando Norris y Pierre Gasly el fin de semana pasado en Azerbaiyán y 10 por cambiar componentes de la unidad de potencia. No cayó al último lugar porque Arvid Lindblad (Racing Bulls) también recibió un castigo, de 30 posiciones en su caso, y una sanción peor.

Hasta el momento, Colapinto fue 6° en Canadá; 7° en Miami y España; 9° en Gran Bretaña e Italia; 10° en China, Barcelona y Bélgica; 14° en Australia, Mónaco y Países Bajos; 15° en Austria y Hungría; y 16° en Japón, además de abandonar en Azerbaiyán. Gracias a estos resultados, se mantiene en el 12° puesto de la tabla de posiciones con 27 unidades.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El Gran Premio de Bahréin se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang de Malasia, con la carrera programada para este domingo a las 4 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

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Fuente: La Nación