A qué hora cierran los comicios en las elecciones de Brasil

El sistema electoral de Brasil establece un horario determinado para la jornada democrática de este domingo 4 de octubre . Según lo dispuesto por el Tribunal Superior Eleitoral (TSE), las mesas abren a las 8 de la mañana y cierran a las 17:00 horas en el horario oficial de Brasilia . Esta franja horaria rige de forma unificada en todo el territorio nacional. Cabe aclarar que, entre Argentina y Brasil, no hay diferencia horaria.

Las autoridades electorales informaron, mientras tanto, una normativa clave para los ciudadanos presentes en los establecimientos al cumplirse el horario de clausura: aquellos electores que ya aguarden en las filas al momento del corte recibirán una contraseña específica, la cual habilita la emisión de sufragio pese a la hora vencida .

En cuanto a los ciudadanos brasileños residentes en el extranjero , las reglas varían según las sedes consulares u oficiales correspondientes al país de residencia. Para quienes votan desde la Argentina, el proceso exige el uso de la documentación emitida por el sistema Título Net Exterior.

La Embajada de Brasil en Buenos Aires, ubicada en Cerrito 1350, funciona como centro de votación en el horario de 8 a 17 horas , siempre que el votante cumpliera con el registro de empadronamiento previo al 7 de mayo, fecha límite impuesta por el Tribunal Electoral.

La elección actual resulta decisiva para el país, donde el electorado elige al próximo presidente y vicepresidente por un mandato de cuatro años, además de renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y los cargos de gobernador en 26 estados. El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, compite frente al senador Flávio Bolsonaro y otros candidatos. El panorama electoral refleja una paridad técnica , mientras que los sondeos recientes de AtlasIntel/Bloomberg marcan una diferencia mínima de apenas 0,1 puntos porcentuales en una eventual segunda vuelta, con un 47,7% para Bolsonaro contra un 47,6% para Lula.

Debido a que ninguna de las fórmulas parece alcanzar el 50% de los votos válidos requerido para un triunfo directo, la legislación brasileña prevé la instancia de balotaje para el 25 de octubre , fecha en la que se aplicará el mismo método de voto electrónico.

El sistema de votación emplea urnas electrónicas compuestas por dos terminales . La primera terminal identifica al votante y autoriza su participación , proceso que incluye en ciertos casos la verificación mediante datos biométricos. La segunda terminal registra de manera numérica la elección del ciudadano .

Este mecanismo busca celeridad y transparencia en el escrutinio de los más de 158.000.000 de electores habilitados en todo el país. La jornada también estuvo marcada por la atención de las autoridades de inteligencia respecto a reportes sobre una supuesta injerencia externa de Estados Unidos y Rusia, situación que motivó la intervención de delegaciones de Francia y Alemania. Mientras el país aguarda los resultados, la atención se centra en la concurrencia a las urnas hasta el límite horario previsto , momento en el cual comenzará el conteo oficial que determinará si el próximo presidente se define hoy o en la contienda de octubre.

Fuente: La Nación