ZONA FRÍA: El PJ abandonó el recinto sin votar y el Radicalismo intentó frenar el proyecto

ZONALES

El Senado convirtió este jueves en ley la reforma del Régimen de Zona Fría, en una sesión marcada por el retiro del bloque peronista antes del inicio del debate y por una fuerte división dentro del radicalismo. La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención.





El peronismo abandonó el recinto antes de que comenzara el tratamiento del proyecto. Desde el bloque habían planteado la posibilidad de un cuarto intermedio y su estrategia apuntaba a impedir que se reuniera el quórum necesario para avanzar con la iniciativa. Finalmente, el oficialismo consiguió reunir los senadores necesarios y llevó el proyecto directamente a votación.





La reforma modifica el esquema de subsidios al gas que había sido ampliado en 2021 y deja afuera del régimen a distintos distritos que habían sido incorporados en aquella oportunidad. Entre ellos se encuentran municipios de la provincia de Buenos Aires y otras provincias del centro y norte del país.





El otro dato político destacado de la jornada fue la fractura de la bancada radical. Mientras cuatro senadores de la UCR acompañaron el proyecto —Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela, Silvana Schneider y Flavio Fama—, otros seis votaron en contra: Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Daniel Kroneberger, Mariana Juri, Carolina Losada y Rodolfo Suárez.





Entre los radicales que rechazaron la iniciativa estuvo el bonaerense Maximiliano Abad, quien cuestionó tanto la ampliación del régimen realizada en 2021 como la nueva modificación y sostuvo que el cambio carecía, según su posición, de un criterio técnico suficiente.





Abad advirtió durante el debate que la modificación alcanzaría a 94 municipios bonaerenses, más de cinco millones de personas y alrededor de 1,3 millones de hogares. También sostuvo que no acompañaría una norma que, a su entender, perjudica a la provincia de Buenos Aires.





La mendocina Mariana Juri también fundamentó su rechazo y cuestionó que Mendoza y el centro-sur bonaerense pierdan el beneficio mientras otras regiones mantienen el régimen. Por su parte, Rodolfo Suárez acompañó el voto negativo.





Así, la votación terminó mostrando dos posiciones opositoras diferentes frente a la reforma: el peronismo optó por retirarse del recinto y no participar de la votación, mientras que un sector del radicalismo permaneció en sus bancas y expresó su rechazo mediante el voto negativo.





Con el retiro del PJ y la división de la UCR, el oficialismo logró avanzar con los 38 votos afirmativos necesarios para convertir en ley una reforma que modifica el esquema de subsidios al gas vigente desde la ampliación de 2021.