Un adolescente de 13 años fue atropellado mientras cruzaba corriendo una autopista: investigan si había cometido un robo

Un adolescente de 13 años quedó internado en terapia intensiva tras ser atropellado este miércoles por la noche. Según un video que se difundió tras el incidente, el menor cruzó corriendo una autopista en Mendoza, mientras era perseguido por un grupo de repartidores . El Ministerio Público Fiscal de la provincia investiga ahora si el joven había intentado robarle a sus perseguidores y ya adelantó que no imputará al conductor del auto .

El episodio comenzó en medio de una suerte de plazoleta, a la altura del Mendoza Plaza Shopping. Las imágenes, que se difundieron en redes sociales, muestran a varias personas con cascos y las clásicas mochilas de rojas de una reconocida aplicación de delivery mientras forcejean con el adolescente. Uno incluso le lanza un manotazo.

En medio de ese forcejeo, los repartidores logran rodear al adolescente y lo inmovilizan contra el suelo . Algunos logran conectar unas patadas. Pero el menor se zafa y escapa corriendo hacia el Acceso Este.

Con los repartidores aun persiguiéndolo, el joven logró cruzar una de las manos de la autovía y el pequeño boulevard que separa el carril que va en sentido contrario. Sin embargo, al intentar completar el cruce, fue atropellado por un auto .

Tras el incidente, el Ministerio Público Fiscal de la provincia compartió un comunicado en el que indicó que se encuentra tomando todas las medidas necesarias para determinar " si existió o no un robo por parte del menor antes del episodio antes mencionado".

Desde el organismo enfatizaron que la causa, que tramita Unidad Fiscal Penal de Menores, a cargo del fiscal Gustavo Farmache, se encuentra en su etapa inicial y que, a pesar de haber identificado al menor que fue atropellado, no se darán a conocer sus datos, ya que es menor de edad.

En tanto, la fiscal Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal de Tránsito, abrió otra investigación para determinar las causas del accidente.

En el marco de esa investigación, se logró identificar al conductor del auto que impactó con el menor. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal mendocino adelantaron que no quedará imputado y que, por lo tanto, tampoco se darán a conocer sus datos.

"Esto es porque, de acuerdo a las pruebas recabadas, existió por parte del menor una autopuesta en peligro , debido a que realizó un cruce por un sitio no autorizado para peatones y habilitado de manera exclusiva para vehículos", señalaron.

Fuente: Clarín