“Agarralo, sacale las cosas”: el video del intento de robo del adolescente de 14 años que fue liberado por la jueza Laura De Marinis

Un video reveló el intento de robo sufrido por un hombre en Palermo a manos de un grupo de adolescentes, entre los cuales se encontraba el joven de 14 años que fue liberado por una resolución de la jueza Laura De Marinis.

El hecho ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana del 10 de septiembre en la esquina de Santa Fe y Godoy Cruz , en Palermo. La víctima, de 47 años, se dirigía a su trabajo cuando observó que un grupo de jóvenes se encontraban a mitad de cuadra.

Intentando eludir una situación que consideraba sospechosa, caminó hasta la calle Güemes . Pero allí vio que tres personas cruzaban la calle corriendo en su dirección, por lo que él también comenzó a correr para escapar. En intento de huida, escuchaba que le gritaban “agarralo” y “sacale las cosas”.

Al llegar a la calle Charcas , encontró a dos policías , que lograron detener a cuatro de los cinco sospechosos. Además del de 14 años, había un adolescente de 13 y dos jóvenes de 16 años.

Durante el procedimiento, que se extendió por una hora y media, pese a quedar esposados en el suelo, los jóvenes bromeaban. Según indicó La Nación , Uno de los menores aludía a la decisión de la jueza bonaerense Marta Pascual de suspender por 60 días la baja de la punibilidad a los 14 años.

Este intento de robo fue el caso sobre el que falló la jueza Laura De Marinis, que declaró inconstitucional el artículo de la ley que redujo la punibilidad a los 14 años y sobreseyó formalmente al adolescente.

La resolución desató duras críticas políticas, como las del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , quien calificó a los jueces garantistas como "defensores de delincuentes", afirmó que la sentencia está "manchada de sangre" y anunció el pedido de juicio político contra la magistrada. En paralelo, el Gobierno de la Ciudad denunció a De Marinis ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y "desconocimiento inexcusable del derecho".

Luego, una denuncia fue presentada por el Ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Mario Tapia , ante el Consejo de la Magistratura porteño, solicitando la apertura de un procedimiento de remoción -un jury- por las causales de " mal desempeño " y "desconocimiento inexcusable del derecho".

"La afirmación reviste además especial gravedad por provenir de una magistrada con competencia penal , cuya función comprende también asegurar el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos de las víctimas durante el proceso", argumentó el escrito.

Por su parte, De Marinis defendió su actuación al sostener que analizó el caso puntual y remarcó que las decisiones judiciales deben cuestionarse mediante apelaciones y no con juicios políticos .

"No podemos analizar el planteo de inconstitucionalidad en abstracto, sino que tenemos que anclarlo al caso concreto", expresó en diálogo con Perfil .

Y sentenció: "Me parece importante entender que esto no es un mensaje de impunidad ; la causa no se archivó y se sigue investigando . Quiero remarcar que la ley sigue vigente y se está aplicando respecto de los adolescentes de 16 años que estaban con él".

Fuente: Clarín