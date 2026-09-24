Detuvieron otra vez a Ezequiel Cirigliano, ex futbolista de River, por robarle el arma a una policía

Ezequiel Cirigliano , de 34 años, quien jugó cuatro temporadas en la Primera de River Plate y defendió la camiseta de la Selección Argentina en mundiales juveniles , volvió a estar presente en las páginas policiales debido a que fue detenido nuevamente. Esta vez, por robarle un arma reglamentaria a una policía en la localidad de Villa Pineral, en Tres de Febrero.

Según informaron fuentes policiales, Cirigliano forcejeó con la uniformada perteneciente a la Unidad de Policía de Prevención Local en Carlos Tejedor al 4800 hasta que le pudo quitar el arma de fuego.

De inmediato, los agentes de la Comisaría Cuarta de Tres de Febrero actuaron en el lugar y lograron reducir a Cirigliano y recuperar el armamento.

El exmediocampista de River padece consumo problemático de estupefacientes y fue derivado a la dependencia de seguridad. Este viernes se le tomará declaración indagatoria.

La situación procesal de Cirigliano quedó en manos de la Fiscalía Número 5 de San Martín, a cargo de Ignacio Correa, quien le inició actuaciones por el delito de robo y resistencia a la autoridad.

En 2022, Cirigliano había caído preso en Tres de Febrero por intentar ingresar a robar armado a una vivienda, por lo que ya cuenta con antecedentes.

Al momento de ser arrestado hace cuatro años, los agentes hallaron junto a las pertenencias del deportista un arma de fuego calibre 9 milímetros con once municiones intactas en el cargador y una en la recámara.

Estuvo dos meses detenido por un confuso incidente policial.

Cirigliano jugó por última vez al fútbol profesional en marzo de 2021 cuando vistió la camiseta de Atlético Tucumán.

Tras pasar 65 días en la cárcel , River decidió apoyarlo y lo integró a su equipo Senior con figuras como Ariel Ortega, Rodrigo Mora, Alejandro Domínguez, Matías Abelairas y Diego Barrado.

Pero, al venir de un entorno familiar, complicado dejó el plantel del Senior y volvió a recaer en la delincuencia.

El mediocampista irrumpió en la Primera de River en 2010, a los 18 años, en un momento difícil para el club de Núñez, ya que le tocó descender y jugar en la B Nacional, aunque se notaba el talento que desplegaba en el campo.

En 2013 emigró al Hellas Verona y a partir de allí comenzó un rodaje por diferentes partes del mundo .

En el medio, tuvo una vuelta a River, pero enseguida se fue a Dallas , Estados Unidos, cuando se le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta.

Tuvo breves pasajes por la MLS, Tigre, Atlético Tucumán, Godoy Cruz y certámenes del ascenso internacional, muy lejos del brillo y las expectativas que proyectaba en sus inicios.

Sobre su pasado en la Selección Argentina , actuó en torneos Sudamericanos, en Mundiales Sub-17 y Sub-20, y en los Panamericanos 2011 de Colombia.

Fuente: Clarín