El Gobierno tuvo una importante victoria en el Senado y convirtió en ley el recorte de subsidios por Zonas Frías

Con apoyo de aliados y un puñado de peronistas, el Gobierno consiguió este jueves un resonante triunfo en el Senado al aprobar y convertir en ley la reforma del régimen Zonas Frías , una propuesta que afectará a más de 4,1 millones de usuarios y que tendrá impacto sobre alrededor de 11 provincias.

La propuesta, que fue resistida hasta último momento por los sectores de la oposición, fue aprobada con 38 votos a favor y solo 8 en contra , porque el peronismo abandonó el recinto antes de que se iniciará el debate en rechazo a l a modificación que se traducirá en un fuerte aumento para los usuarios que pierden el beneficio.

Junto a los senadores de La Libertad Avanza votaron el PRO y los peronistas de Convicción Federal , un espacio que integran la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza; quienes pertenecen a provincias que serán beneficiadas con el subsidio de zonas cálidas ofrecido por el Gobierno.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) votó en forma dividida. Tal como anticipó Clarín , rechazaron la reforma Maximiliano Abad, los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto, y el pampeano Daniel Kroneberger. También votaron en contra los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Lo cierto es que el debate estuvo enrarecido desde un comienzo porque existía la duda de que el oficialismo pudiera contener el quórum tras la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Incluso sorprendió la jugada del peronismo que luego de participar en la primera etapa de la sesión y tras haber anotado varios oradores para Zonas Frías terminó abandonando el recinto en repudio a la normativa que se transformará en un aumento tarifario.

A poco de comenzar el debate, el santacruceño José Carambia pidió pasar a un cuarto intermedio y como en el recinto había solo 36 senadores sentados no se reunía el quórum para votar. En menos de 15 minutos ingresaron los legisladores que estaban ausentes y fracasó el intento del patagónico.

Frente a este escenario, Patricia Bullrich , la jefa del oficialismo, pidió luego que se pasara a la votación directa del proyecto que finalmente fue sancionado , con los votos del oficialismo y los aliados.

Tras la aprobación de la ley, el bloque Justicialista, que conduce José Mayans , emitió un comunicado en el que planteó que el Gobierno quiere hacer "pelear" al norte con el sur. "Intentaron generar la competencia entre las provincias y promover una confrontación entre los argentinos de Zonas Frías y los de Zonas Cálidas", acusaron desde el peronismo donde apuntaron contra Milei por promover "un proceso de disolución nacional".

La salteña Flavia Royón, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz, defendió la iniciativa y arrancó apuntando que la versión original de Zonas Frías solo alcanzaba a 940.000 usuarios sobre un mapa de 9 millones de usuarios de gas natural de todo el país. Pero señaló que cuando se amplió el beneficio alcanzó a 3.360.000 usuarios.

En la actualidad hay unos 4,1 millones de usuarios que sufrirán una modificación en su factura como consecuencia de la reforma mientras que 1,16 millones dejarán de percibir directamente el beneficio energético .

Con esta ley se mantiene el descuento a los beneficiarios originales, que están dentro de la Patagonia, Malargüe y La Puna, pero también se reconoce un sector de la zona fría ampliada, que se creó por la ley 27.637 en 2021.

Las provincias que perderán el beneficio son las incorporadas o ampliadas en 2021. En esta nómina entran Buenos Aires (zonas del centro, sur y costa), Córdoba (centro y sur), Santa Fe (sur ), San Luis (casi su totalidad), San Juan, Mendoza (incorporación de departamentos fuera de Malargüe), Salta (menos la región de la Puna) y La Rioja. A ellas se suman Catamarca, Jujuy y Tucumán.

La ley lo que hace es concentrar el subsidio solamente en el costo del gas, pero no lo mantiene en el transporte y la distribución . Mientras que en el caso de las Zonas Frías ampliadas se pasa de un criterio de región geográfica a otro focalizado en el nivel socioeconómico de la familia y un consumo indispensable.

Se mantiene el beneficio para las familias que tengan un nivel de ingreso menor a 3 canastas básicas totales, que en este momento es 4.816.000 pesos . Aunque en estos casos también van a tener un límite de volumen de gas, lo que se entiende como "consumo indispensable”.

De acuerdo a lo informado por este diario, con esta reforma el Gobierno busca recortar más de $ 200.000 millones en subsidios por Zonas Frías, el régimen creado en 2002. A cambio y para tener los votos en el Congreso, otorgará a las provincias del norte un beneficio tarifario por algo más de $ 140.000 millones.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín