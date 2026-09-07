Volvió a suspenderse el juicio contra Pity Álvarez: para su defensa, está en riesgo “su propia vida”

El juicio contra Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú (54) por el homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36) volvió a suspenderse hasta que el Tribunal de Casación se expida sobre una serie de 20 planteos de recusación de la defensa para los jueces que llevan adelante el debate.

La sexta audiencia se inició con un nuevo planteo de nulidad por parte de su defensa, que el tribunal rechazó y advirtió: "Habría que preguntarse si el riesgo de Álvarez está basado en que la defensa lo trae al debate".

"Pity" Álvarez llegó temprano a tribunales. Se lo vio de buen humor. Antes de ingresar a la sala del Tribunal N° 29, les agradeció a los policías que se encargan del operativo de seguridad cada vez que ingresa o sale del Palacio de Justicia de la calle Paraguay al 1500.

El músico vestía una remera con la frase " En este lugar me conocen todos ”, un sombrero gris y anteojos oscuros. También llevaba una linterna roja en su frente, la misma que usó en la última audiencia cuando tuvo que ser asistido por una ambulancia del SAME por una descompensación.

Tenía los labios pintados de rojo. Debajo de su ojo izquierdo se dibujó una línea negra, conocida como " eye black ", y que se ve en los jugadores de rugby para evitar el reflejo o resplandor de las luces del estadio.

En sus manos, Álvarez llevaba una botella con un jugo de frutas y un libro del Código Penal de la Nación Argentina con una calcomanía de una carabela y el nombre del músico Gabriel Carámbula. Llegó con su hermana Silvina, quien le llevaba un café y facturas.

La audiencia comenzó con un nuevo pedido de nulidad por parte de la defensa del músico, encabezada por los abogados Javier Baños y Sebatián Queijeiro , quienes señalaron que en la última jornada el ex líder de Viejas Locas debió ser hospitalizado por una descompensación.

"Se hizo un nuevo estudio médico, las conclusiones dicen concretamente que existe un consumo anárquico de medicamentos, un riesgo cierto para su salud psicofísica, se recomienda hacer un tratamiento médico interdisciplinario y no se descarta un riesgo de su propia vida ", advirtió Baños.

Según explicó, en una evaluación reciente realizada por la defensa salió como resultado que “se contraindica la exposición a situaciones o lugares que superen su capacidad de afrontamiento o impliquen sobrecarga cognitiva”.

Durante la exposición de sus abogados, Álvarez usó una notebook. Intentó -sin éxito- conectarse a internet y escribió. También se lo escuchó exhalar varias veces.

El tribunal finalmente decidió suspender nuevamente el debate, que se reanudaría dentro de 48 horas, es decir, el miércoles 9.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín