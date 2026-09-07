Daño ambiental en Pampa del Leoncito: cómo fue el operativo especial para mover la camioneta enterrada y una multa millonaria

El fin de semana, después de un mes del incidente, la camioneta que había quedado enterrada en la Pampa del Leoncito, en San Juan, pudo ser extraída mediante un operativo especial para evitar que aumente el daño ambiental. Los responsables fueron condenados a pagar una multa de 8,6 millones de pesos.

El médico argentino Agustín Añó (46), quien trabaja en Chile, era el conductor de la Toyota Hilux 4x2 que en agosto ingresó en una área prohibida y dejó parte de las ruedas enterradas en la planicie de Barreal Blanco, también llamada Pampa del Leoncito, del municipio de Calingasta, en plena cordillera de San Juan.

El vehículo había quedado atrapado en un terreno de arcilla y limo, y provocado un enorme daño ambiental. Según estimaciones de expertos de la Universidad de San Juan, podría tardar cerca de un siglo en revertirse las marcas de la tracción de la camioneta.

Aunque desde el municipio habían estimado que recién en verano se iba a poder retirar el vehículo; las autoridades judiciales y ambientales evaluaron que, como el terreno estaba firme, se podía intentar la maniobra.

EL juez de Paz de Calingasta Andrés Troche autorizó la extracción de la camioneta con la supervisión de especialistas : en el operativo participó Gendarmería, la Comisaría 33 y agentes de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan.

Al mismo tiempo, la medida judicial estableció una multa contra el conductor Añó y su acompañante Pablo Andrés Abraham, por el ingreso al área protegida y porque, cuando quedaron enterrados, improvisaron otra maniobra que acrecentó el daño. Ambos bajaron una moto de la caja de la Hilux y usaron una escalera metálica como rampa, pero no sirvió para mover la camioneta porque dejaron nuevas huellas sobre la planicie.

La condena establece una multa equivalente a 16 sueldos de la administración pública provincial , del escalafón administrativo mínimo, lo que representa 4,3 millones de pesos para cada uno de los dos condenados, un total de 8,6 millones.

La Justicia sanjuanina detalló en el dictamen que quedaron afectados 280 metros cuadrados , con huellas que causaron ruptura de la costra superficial y desplazamiento de sedimentos. La estimación es que la recuperación natural del terreno podría demandar entre 50 y 80 años.

La sentencia condenatoria es del viernes 4 de septiembre, el médico y su acompañante, tienen un plazo de cinco días para apelar y que resuelva la Cámara.

El juez explicó que la sanción fue aplicada en base al artículo 30 de la Ley 561-F, de protección del patrimonio natural de la provincia, por daño sobre bienes naturales protegidos.

"Cualquier vehículo, grúa, camión o camioneta, que intentara sacar la camioneta con un lanza, corría el riesgo también de enterrarse", había asegurado el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal. Por eso, se decidió que la camioneta saliera con el motor en marcha y por tracción propia.

La camioneta ingresó el 8 de agosto y quedó encallada en una zona de alta humedad. La primera directiva técnica fue no forzar el terreno húmedo. Se esperó casi 26 días para que el Barreal Blanco completara un proceso natural de evaporación y solidificación de la costra superficial.

El juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, emitió la resolución de extracción inmediata bajo pautas estrictas. Prohibió ingresar nuevas maquinarias de remolque pesadas al perímetro y ordenó la supervisión directa de Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan y la Secretaría de Ambiente.

El equipo técnico asistió al vehículo en el punto exacto de encastre. En lugar de arrastrarlo hacia los lados (lo que hubiera destruido más costra de arcilla), se estabilizó la base y se logró girar la camioneta para orientarla en reversa, alineándola exactamente con el mismo surco por el que había entrado.

Pudieron constatar que el suelo estaba lo suficientemente firme y seco , y tras realizar tareas de asistencia mecánica menores (como el cambio o acondicionamiento de la batería), la camioneta encendió y salió del Barreal por sus propios medios. Avanzó con extrema precaución utilizando la misma huella previa para mitigar por completo la apertura de nuevos caminos.

Pampa del Leoncito (Barreal Blanco) es una planicie de 12 kilómetros de largo por unos cinco de ancho en el punto más bajo del valle de Calingasta. Su terreno arcilloso parece un desierto blanco, pero hace unos 10.000 años era una gran laguna. Y el nombre deriva de la presencia de pumas en la zona, que los lugareños llaman leoncitos.

Tras el histórico fallo judicial y la compleja extracción de la Toyota Hilux, la Secretaría de Ambiente de San Juan, en conjunto con el municipio de Calingasta, pusieron en marcha un plan definitivo para proteger y monitorear la Pampa del Leoncito.

El objetivo primordial es blindar las 89.900 hectáreas de esta reserva natural para que no vuelva a ocurrir un episodio de daño similar.

Expertos del Instituto de Geografía Aplicada de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizarán estudios periódicos sobre los sedimentos limosos y arcillosos afectados. El plan contempla un seguimiento a largo plazo para evaluar cómo reacciona el suelo ante las lluvias y la dinámica del viento, factores clave para la lenta erosión y redistribución natural de la costra blanqueada.

La Secretaría de Ambiente de San Juan diseñará una delimitación mucho más estricta en los perímetros de acceso para separar las zonas permitidas, como para la practica el carrovelismo, caminatas y observación astronómica; de las áreas altamente vulnerables y restringidas al tránsito vehicular.

El plan permanente contempla robustecer la señalización de advertencia sobre la fragilidad del ecosistema milenario y las severas multas vigentes. Y reforzar la presencia y los patrullajes de guardaparques para localizar y detener a los infractores.

Fuente: Clarín