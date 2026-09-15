VILLA GESELL: Una mujer de 80 años fue engañada y entregó 80 mil dólares por el “cuento del tío”

MADARIAGA





Una mujer de 80 años fue víctima de una millonaria estafa en Villa Gesell luego de recibir un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por su sobrina y la convenció de entregar aproximadamente 80 mil dólares en efectivo.





El hecho ocurrió el jueves 10 de septiembre, alrededor de las 13:30, en una vivienda de la ciudad. Según la denuncia, la víctima recibió una comunicación de una mujer que afirmó ser su sobrina y le manifestó que, a raíz de un supuesto anuncio presidencial, los dólares que no fueran registrados quedarían anulados.





Como parte de la maniobra, la falsa familiar le indicó que enviaría a una persona de confianza para retirar el dinero, realizar una supuesta registración y luego devolvérselo.





Unos 30 minutos después llegó al domicilio un hombre de aproximadamente 25 años, de baja estatura y contextura robusta, con rostro redondeado, anteojos de sol y vestimenta oscura. La víctima, convencida de que se trataba de la persona enviada por su sobrina, le entregó unos 80 mil dólares, en billetes de 100.





El sujeto tomó el dinero y se retiró caminando. La estafa quedó al descubierto cuando la mujer se comunicó personalmente con su sobrina y comprobó que nunca había realizado el llamado ni enviado a ninguna persona a retirar los dólares.





Investigación en marcha





A partir de la denuncia se inició una investigación para intentar identificar a los responsables. Los investigadores trabajan sobre registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, con el objetivo de reconstruir el recorrido realizado por el hombre que retiró el dinero.





También se analizan comunicaciones telefónicas vinculadas con el hecho, buscando establecer la posible participación de otras personas y reunir elementos que permitan avanzar en la identificación de los autores.





La investigación continúa en curso.





Una modalidad que apunta especialmente a adultos mayores





El caso vuelve a poner en evidencia una modalidad de estafa que suele tener como principales víctimas a personas mayores. Los delincuentes se hacen pasar por familiares, empleados bancarios u organismos oficiales y utilizan situaciones falsas para generar preocupación y urgencia.





En muchos casos, el objetivo es conseguir que la víctima entregue dinero, dólares, información bancaria u otros objetos de valor.





Ante una llamada de estas características, se recomienda cortar la comunicación y contactar directamente al familiar mencionado utilizando un número conocido. También es importante no brindar datos personales, claves o información bancaria y no permitir el ingreso de desconocidos al domicilio para retirar dinero.





Ante una situación sospechosa, se debe dar aviso al 911.