Peronismo roto, la sombra de CFK y el futuro de las PASO: el escenario que ilusiona y preocupa a la Casa Rosada

El oficialismo mira el calendario y, descartada la alternativa de poder eliminar la obligatoriedad de las primarias, se abraza a la esperanza de la suspensión de las PASO , una tarea que no parece nada sencilla a pesar del entusiasmo de algunos de los integrantes de la mesa política , que volvió a reunirse este martes en Casa Rosada. Durante el encuentro, el ministro de Economía repasó los principales indicadores del Presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso.

En las primeras horas de la tarde, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado , a cargo del fueguino Agustín Coto inauguraba el debate de la Reforma Electoral. El PRO, que matizó algunas críticas, empuja la discusión por Ficha Limpia , una ley incómoda para Javier Milei, que había prometido su sanción inmediata hace más de un año.

Espadas legislativas del Ejecutivo en la Cámara Alta relativizaron una resolución rápida en torno a un posible dictamen de mayoría. “ Simplemente vamos a levantar cuarto intermedio y sumar los proyectos que tenían moción de preferencia ”, adelantaron a Clarín . El jueves se votará en el Senado la modificación de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II.

Como informó este diario, en el oficialismo prima la idea de no presentar competencia dura a los gobernadores cercanos a la Casa Rosada, con el objetivo prioritario de que ellos acompañen la agenda del Gobierno: el Presupuesto 2027 y la Ley de Malvinas. El enfoque es más realista que el que bajan integrantes de la mesa de poder de Milei que responden a la secretaria general de Presidencia. “ El que no acompañe será nuestro rival, está en contra del Gobierno ”, repiten con una temeridad poco convincente.

La reaparición de los abogados de Cristina Kirchner y las especulaciones en torno a una hipotética candidatura de la ex presidenta, que promocionan La Cámpora y algunos intendentes, ilusionan y preocupan al Ejecutivo por igual. Por un lado, consideran que la ex mandataria -presa en su departamento de Montserrat- encarna un pasado al que la mayoría de los votantes no quiere volver y agita la interna del peronismo. Por otro, un repunte en las encuestas de CFK podría hacer retroceder al Riesgo País y dilatar más una reactivación .

El Ejecutivo precisamente pretende evitar las primarias para postergar lo máximo posible el riesgo económico que podría desembocar tras una interna, como ya ocurrió en 2019 y evitar que el tiempo electoral pause más el inicio de los mejores 18 meses de la economía en décadas, que se apuró en adelantar el ministro de Economía .

Por eso, algunos de los actores de la mesa política en la que tienen asiento Karina Milei, Martín y Lule Menem, Diego Santilli, Patricia Bullirch Santiago y Luis "Toto" Caputo y los secretarios Ignacion Devitt (Asuntos Estratégicos) y Fabián Fernández (Prensa), dudaban sobre la conveniencia de una alternativa también improbable: eliminar la obligatoriedad de las primarias. En el peronismo nadie confía en el otro lo suficiente como para delegar la organización de una interna.

Cerca del asesor preferido de Milei rechazan esa alternativa -las PAS- y aseguran que el Gobierno tendría las herramientas para conseguir la suspensión si quisiera. " Por ahora, no se está priorizando la discusión de las PASO ", destacan.

Toto Caputo, en tanto, adelantó que el Presupuesto prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 21,1 % y una suba del salario promedio del 25,4% . El texto además calcula un ingreso por exportaciones por más de US$ 130 mil millones .

En la Casa Rosada se entusiasmaron con las peleas puertas adentro de la principal fuerza opositora . El inoxidable intendente (en uso de licencia) de José C. Paz, Mario Ishii , que vistió Cristina hace pocos días, pidió que el gobernador “ se ponga a laburar ”. Las declaraciones fueron después de un nuevo caso de inseguridad en el conurbano , justo cuando en el gabinete se turnaban para responsabilizar al gobernador por la parálisis de la reforma penal juvenil que ordenó la jueza Marta Pascual y que este martes fue revocada por la Cámara de Apelaciones .

La camporista Mayra Mendoza también cuestionó a Kicillof y se refirió a la cercanía de medios de perfil "kuka" -como los llamó la ahora diputada bonaerense con el ejecutivo provincial. El matancero y presidente de la FAM,Fernando Espinoza, en tanto, terminó una gira por el interior bonaerense con la bandera de Kicillof-Presidente.

El gobernador no detiene su armado y el sábado encabezará en Avellaneda el plenario federal de su Movimiento Derecho al Futuro para “ organizar la esperanza ”.

El mismo día, la izquierda saldrá para apelar a un sentimiento que puede ser más convocante. Myriam Bregman , que crece en las encuestas, según casi todos los sondeos, participará de la Marcha de la Bronca que se reproducirá en 40 ciudades de todo el país. Juan Grabois ya pidió que la diputada del FIT integre un espacio común. Sin PASO, a la oposición se le complicarían las chances de ordenar una oferta para competir con Milei .

Luego de la nueva clase de economía que el Presidente impartió a sus legisladores en Casa Rosada, la jefa de LLA participó el lunes por la noche de un acto en la Casa de la Provincia en CABA, junto a Martín Menem y Sebastián Pareja. Del acto, en el que Karina cantó por la reelección de su hermano, también participó el jefe de la juventud partidaria y secretario privado del titular de Diputados, Sharif Menem , que tras un acto en Córdoba el fin de semana, encabezará reuniones con referentes locales en otras cinco provincias durante el próximo mes.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín