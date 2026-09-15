Cuadernos: Roberto Baratta pidió confrontar a los exdirectivos de Techint que lo acusan de haber recibido coimas por U$S 1 millón

El Grupo Techint ¿pagó coimas por un millón de dólares a Roberto Baratta? Los ex directivos de la empresa dicen que realizaron las entregas de fondos ilegales “ por razones humanitarias”, para sacar de Venezuela a persona de la empresa SIDOR, expropiada por el chavismo. El ex funcionario kirchnerista, uno de los acusados principales en el caso Cuadernos, niega la recepción del dinero.

En función de las dos posturas antagónicas, la abogada de Baratta, la exministra de la Mujer de Alberto Fernández, Elizabeth Gómez Alcorta, solicitó al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) la realización de un careo. La fiscal general Fabiana León pidió que de hacerse lugar al planteo sea al final del debate, “para que no se interrumpa la continuidad y ritmo del juicio”, pero además para evitar que todos los imputados repliquen la misma estrategia.

La semana pasada, ante un pedido de ampliación de su declaración indagatoria, Baratta negó las acusaciones de dos importantes ex directivos de Techint que sostuvieron en su rol de testigos que le pagaron al ex funcionario un millón de dólares.

El ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión está señalado como responsable del delito de asociación ilícita en carácter de organizador, la recepción de 105 sobornos y dádivas.

Aquellos pagos indebidos que el directivo de Techint Héctor Zabaleta entregó -según su testimonio-, por orden de su superior Luis Betnaza al ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal, fueron rechazados por Baratta: “Jamás recibí fondos ilegales. A mí Techint no me pagó nada. ¿Dónde está la plata?”

El ex integrante del entonces Ministerio de Planificación Federal era el jefe de Oscar Centeno , el chofer que escribió los cuadernos que dieron origen a la investigación en agosto de 2018. Desde noviembre del año pasado, el debate oral y público está a cargo el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Se juzga a la expresidenta Cristina Kirchner, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita para recaudar coimas de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Hace dos semanas subieron al estrado como testigos Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, ex directivos de Techint.

Ambos confirmaron el pago a Roberto Baratta de un millón de dólares. " Era una suerte de mensualidad de unos 100 mil dólares por mes ", indicó Betnaza al señalar que el pago de ese dinero era necesario "para sacar a la gente de Venezuela". En su exposición, ratificó que él le dio la orden a Héctor Zabaleta, otro directivo de la compañía, para "hacer los pagos a (Roberto) Baratta".

Héctor Zabaleta fue gerente administrativo de la compañía propiedad de Paolo Rocca. En su momento fue imputado colaborador en el caso, luego fue sobreseído.

Las fechas de esos pagos, según dijo ante la consulta de la fiscal León, coinciden con los datos consignados por Centeno en sus cuadernos.

Pero Baratta dijo que todo era mentira y que nunca “recibí ningún pago de parte de Techint ni les solicité nada”. La abogada defensora dio un paso más. Requirió al Tribunal que habilite un careo -una confrontación oral delante del tribunal- entre el ex funcionario y los entonces integrantes del Grupo Techint.

El pedido de un careo tiene al menos tres sucesos que busca confrontar la abogada defensora: el primer de ellos responde a cómo fue el presunto contacto entre Héctor Zabaleta y Roberto Baratta. El testigo indicó ante el TOF 7, “él (por Baratta) me llamó a mí, tenía mi número porque se lo dio Betnaza, él medio la orden de que le dé al señor Baratta, me llamó y me pidió”

El segundo punto, está vinculado a las supuestas amenazas de Baratta a Zabaleta El testigo indicó cuando declaró en 2018 como imputado: “Todas las veces me exigía dólares, que no le interesaban los pesos y profería amenazas, como cortarnos el gas, nos decía ahora vas a ver dónde te metés los tubos de Campana, no van a tener nunca más obra pública, los pesos no le servía”.

La defensa citó aquel tramo de la declaración porque la misma fue incorporada al debate. En esa misma línea recordó lo que hace dos semanas, le dijo el ex directivo de Techint al Tribunal: “No era nada intimidatorio, sólo quejoso porque yo no le daba dólares me dijo que nos iba a cortar el gas en Campana”.

Sobre este punto, la defensa expuso el posicionamiento de Baratta: “Que me digan cómo podía yo decidir ahí, el gas era de su empresa, el transporte, la distribución y transporte era de su empresa: ¿cómo podría yo dar una orden de que le corten el gas?”.

El tercer punto en base al cual se pide la realización de un careo son “las contradicciones entre Baratta y Zabaleta respecto al presunto lugar de las entregas del dinero. Zabaleta dijo que siempre hizo las entregas en el segundo subsuelo del edificio y Betnaza dijo que Zabaleta no trabajaba en ese edificio”.

Como último punto del careo, Gómez Alcorta expuso que es necesario ahondar respecto a quién dio la orden desde el Ministerio de Planificación Federal para que el Grupo Techint realice los pagos indebidos. “Según los dichos de Betnaza, no recordaba con exactitud si Baratta o De Vido. Dijo 'no sé cuál de los funcionarios hizo el planteo concreto, lo cierto es que los pagos se hicieron'”, leyó la defensa.

En la vereda de enfrente a esos planteos, está la posición de Baratta quien le dijo al Tribunal que esos pagos “no sucedieron y que no hubo ninguna comunicación”.

Ante la petición de la defensa, la fiscal León consideró que la postura de Baratta ante las acusaciones de los testigos “es un medio de defensa que suelen utilizar, que es negar todo lo que los testigos dijeron. Es lógico que diga que nada de lo dicho ocurrió”.

Sin embargo, entiende la representante del Ministerio Público Fiscal, que “no es viable, en este momento, por cada testigo hacer un careo por cada dicho que niega el imputado”.

Junto con ese argumento, hizo una salvedad: “No puedo aceptar que se avalen los dichos de la defensa sobre que las declaraciones de los testigos no cuentan con el respaldo de otra prueba, porque no es así. Otra cosa es que la misma sea contraria a los intereses de Baratta”.

Entre la ampliación de indagatoria realizada por el ex funcionario y el pedido de la abogada formulada en la audiencia de este martes, considera la fiscalía “es evidente que Baratta venía preparado para que se establecieran estas contradicciones y así pedir el careo”.

Se solicitó que primero “se controlen los dichos con la versión oficial y no con una transcripción realizada por la misma parte. Pero además, como esta conducta procesal se va a reiterar, pido que si se habilita el careo sea al final”.

La fiscal entiende que de hacer lugar en esta instancia del juicio al pedido, “ será una cuestión de nunca acabar, porque cada imputado podrá responder con un careo a cada testigo y eso no es lo que inspira el derecho a tener un careo”.

En igual sentido se pronunció la querella a cargo de la UIF bajo la representación del abogado Mariano Galperm, quien explicó al TOF 7 que el careo “no puede constituirse en una instancia de reeditar la declaración del testigo. La defensa quiere confrontar dos versiones que ya están incorporadas al debate ”.

Serán los integrantes del Tribunal los responsables de responder a la petición formulada por la defensa de Roberto Baratta. Por el momento, será palabra contra palabra, pero para la fiscalía con un aditivo: “las declaraciones tienen sustento en prueba documental”. Algo que no comparte la defensa del ex funcionario.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín