VILLA GESELL: Interceptaron a cuatro jóvenes tras un alerta por un arma en la vía pública

ZONALES





Una rápida intervención policial permitió interceptar a cuatro jóvenes que habían sido observados mientras caminaban por la vía pública y que, según el alerta recibido, tendrían en su poder un arma de fuego.





El procedimiento se inició en el marco de un operativo de seguridad cuando efectivos fueron comisionados a la zona de Avenida 3, entre los Paseos 112 y 114. Allí observaron a cuatro masculinos y decidieron seguirlos hasta lograr interceptarlos en Paseo 112 y Avenida 7.





Durante la identificación se estableció que se trataba de dos mayores de edad y dos menores, de 20, 25, 15 y 17 años.





Al momento del procedimiento, uno de los jóvenes, de 17 años, tenía en su poder una réplica de arma de fuego tipo revólver, de color gris, que fue secuestrada por los efectivos.





Ante la presencia de los menores, se hicieron presentes sus progenitoras, quienes permanecieron junto a ellos durante el desarrollo de las actuaciones.





La intervención quedó a cargo de la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores, que dispuso las medidas correspondientes tras certificar la minoridad. Finalmente, ambos adolescentes recuperaron su libertad y fueron restituidos a sus progenitores.





Por otra parte, tomó intervención la UFID N.º 7 de Villa Gesell, que dispuso iniciar actuaciones por averiguación de ilícito respecto de los dos mayores de edad, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.





El procedimiento se desarrolló en el marco de una orden de servicio preventiva y permitió retirar de circulación la réplica de arma que uno de los integrantes del grupo llevaba consigo.