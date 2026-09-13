El cuerpo calcinado hallado en Neuquén era de Nicolás Sáez, el joven que estaba desaparecido: hay un detenido

El cuerpo hallado el viernes en la zona de la meseta del Parque Industrial de Centenario , en Neuquén, fue identificado como el de Nicolás Sáez , el joven de 21 años que era intensamente buscado desde hacía una semana. La noticia fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal provincial. Por el caso hay un detenido .

Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre la identidad del sospechoso ni sobre su vínculo con Nicolás. Según informó el MPF, en las próximas horas la fiscal a cargo de la investigación, Lorena Juárez , solicitará a la Oficina Judicial que fije una audiencia de formulación de cargos , en la que se conocerán la acusación y la hipótesis que sostiene la Fiscalía.

En paralelo, la autopsia realizada en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial aportó un dato clave para la investigación: Sáez murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico . Es decir, como consecuencia de un golpe en la cabeza.

Nicolás Sáez estaba desaparecido desde el sábado 5 de septiembre, luego de salir de su casa en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza , en la ciudad de Neuquén. Al denunciar su desaparición, su familia indicó que el joven tenía un diagnóstico de autismo leve y que nunca antes había protagonizado una ausencia de estas características .

En medio de la búsqueda, el caso dio un giro el viernes por la tarde, cuando fue encontrado el cuerpo de un hombre en un sector del Parque Industrial de Centenario , en la zona de la meseta, a unos diez kilómetros del domicilio de Sáez y en un área cercana a donde se habría registrado la última señal de teléfono de Nicolás.

Según informó LM Neuquén , se trata de una zona utilizada como una suerte de desarmadero de autos, sin cámaras de seguridad, con escasa iluminación y un tránsito compuesto principalmente por camionetas vinculadas a la actividad petrolera.

El cadáver presentaba signos de haber sido calcinado y, debido a su estado, en un primer momento los investigadores no pudieron establecer su identidad. De acuerdo con el mismo medio local, el cuerpo fue encontrado junto a un colchón y otros elementos , que fueron incorporados a la investigación.

Con la identificación ya confirmada y el resultado de la autopsia, los investigadores intentan ahora reconstruir qué ocurrió con Nicolás desde el momento en que fue visto por última vez hasta el hallazgo de su cuerpo , además de determinar en qué circunstancias sufrió el traumatismo que le provocó la muerte.

También deberán establecer el móvil del crimen y cuál habría sido la participación de la persona detenida.

Fuente: Infobae