Mendoza: detuvieron a dos hermanos por el crimen de un hombre tras una discusión en la calle

La Policía de Mendoza detuvo a dos hermanos por el crimen de Guillermo Gastón Pereira , un hombre de 42 años que murió el sábado por la noche en plena calle, en Godoy Cruz . Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con municiones.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el episodio ocurrió cerca de las 20.30 en la intersección de Chile y Boulogne Sur Mer. Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre una discusión en la vía pública y posibles detonaciones .

A partir de ese aviso, agentes de la Comisaría 40ª se dirigieron al lugar y encontraron a Pereira tendido en la calle . Poco después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató su muerte .

Según pudo saber este medio, la principal hipótesis es que el episodio se produjo en medio de una pelea entre vecinos por viejas disputas . Durante el enfrentamiento, se habría producido al menos un disparo y Pereira cayó herido en la vía pública.

Tras el hecho, la Policía aprehendió a dos hermanos identificados como Claudio Ezequiel Castro (38) y Franco Agustín Castro (25) . Según pudo saber este medio, de fuentes judiciales, ambos registran numerosas aprehensiones previas . Claudio fue demorado en seis oportunidades entre 2018 y 2026, mientras que su hermano Franco registra nueve procedimientos anteriores.

En el caso del mayor de los hermanos, los investigadores lo señalan como el presunto autor material del ataque . Su aprehensión más reciente ocurrió el 21 de marzo de este año en jurisdicción de la Comisaría 40ª. También registra procedimientos policiales en 2024, 2023, 2020, 2019 y 2018.

Franco, por su parte, registra nueve aprehensiones previas , según las mismas fuentes. La más reciente fue el 4 de septiembre de 2024. También había sido demorado en 2021 y en varias oportunidades durante 2019.

La Policía Científica y personal de Investigaciones trabajaron en la escena. Allí fue secuestrada una pistola calibre 9 milímetros con municiones , que será sometida a peritajes para determinar si fue el arma utilizada en el crimen.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional de Mendoza, a cargo de la fiscal Claudia Ríos .

Los dos hermanos fueron trasladados a la Comisaría 40ª de Godoy Cruz y quedaron a disposición de la Justicia. La investigación deberá determinar la mecánica del homicidio y el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.

Fuente: Infobae