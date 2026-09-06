Video: tres delincuentes entraron a robar a la casa de una jueza en La Plata y quedaron filmados

Las cámaras de seguridad de un barrio en Tolosa , en La Plata , grabaron el recorrido de tres delincuentes por distintas casas hasta que entraron a robar a la de una jueza.

Todo ocurrió alrededor de las 16.30 del viernes cuando los ladrones entraron a la zona donde vive la magistrada, Claudia Grecco . Para llegar hasta su domicilio, los delincuentes atravesaron al menos otros tres luego de saltar las medianeras.

Una vez dentro, los tres hombres amenazaron a Grecco y a su hijo . La mujer contó al sitio 0221 que los delincuentes sabían que era jueza y se lo hicieron saber apenas comenzó el asalto.

Los ladrones permanecieron aproximadamente una hora y media dentro de la propiedad . Mientras uno de ellos vigilaba a las víctimas en la planta baja, los otros dos recorrieron el piso superior en busca de dinero y objetos de valor.

En ese momento le exigieron que les entregara dólares y les señalaron que sabían de la existencia de una caja fuerte en la casa. Además, obligaron a la jueza a utilizar su teléfono para realizar transferencias de dinero .

Los delincuentes le robaron el celular, tarjetas de crédito y las llaves de la casa . También intentaron utilizar los medios de pago antes de que Grecco pudiera bloquearlos.

La jueza contó que los asaltantes no mostraron armas y que tanto ella como su hijo fueron inmovilizados, aunque no recibieron golpes.

El robo también dejó sin registros a la propia investigación dentro de la casa: Grecco tenía cámaras de seguridad, pero los delincuentes se llevaron el dispositivo donde quedaban almacenadas las grabaciones .

Sin embargo, las imágenes de las cámaras vecinas permitieron obtener registros del grupo durante su desplazamiento. La Asamblea Vecinal de Tolosa difundió los videos y volvió a reclamar mayores medidas de seguridad en el barrio.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para identificar a los delincuentes, que aún siguen prófugos, y detenerlos.

Fuente: TN