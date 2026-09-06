No pudo despedir a su hija durante la cuarentena y llevó a funcionarios a juicio: “Su último deseo era abrazar a su papá”

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Comenzó en Córdoba el juicio por uno de los casos más emblemáticos de las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus. Pablo Musse, padre de Solange Musse, murió sin poder cumplir el último deseo de su hija: darle un abrazo antes de que falleciera.

Solange, de 35 años, padecía cáncer y murió el 21 de agosto de 2020 en Alta Gracia. Días antes, su padre y su tía habían viajado desde Neuquén para acompañarla durante sus últimos momentos, pero fueron interceptados en un control sanitario e impedidos de ingresar a la provincia.

En el operativo, un test rápido de Covid-19 realizado a Pablo Musse arrojó un resultado considerado “dudoso”. Aunque podía confirmarse mediante un PCR y existían otras alternativas previstas en los protocolos, las autoridades resolvieron impedirle el ingreso y lo escoltaron de regreso a Neuquén con cuatro patrulleros.

El viaje de regreso estuvo marcado por las restricciones. Según denunció la familia, los móviles policiales lo acompañaron durante todo el trayecto y no le permitieron detenerse para descansar o utilizar un baño. La mujer que viajaba con él, que se movilizaba en silla de ruedas, tuvo que hacer sus necesidades al costado de la ruta.

Al llegar a Neuquén, Pablo se realizó un hisopado que dio negativo. Sin embargo, Solange murió el 21 de agosto sin haber podido reencontrarse con su padre.

Antes de morir, la joven escribió una carta en la que cuestionó la situación y reclamó por sus derechos. “Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso”, escribió, además de expresar su deseo de poder volver a verlo.

Por el caso, este lunes comenzó el juicio contra Eduardo Javier Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, una asistente social que estaba a cargo del Centro Operativo de Emergencias (COE) durante la cuarentena. Ambos están acusados de abuso de autoridad.

El debate se desarrolla ante la Cámara del Crimen N° 1 de Río Cuarto y cuenta con un jurado popular integrado por ocho ciudadanos. Está previsto que el juicio finalice el 11 de septiembre. La pena máxima prevista es de dos años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Pablo Musse aseguró que el inicio del juicio no representa un alivio por la pérdida de su hija. “No es un alivio para mí. Para eso tendría que haber sido un juicio a todos los responsables de lo que pasó”, sostuvo.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, explicó que inicialmente acudieron a la Justicia Federal porque consideraban que las responsabilidades correspondían al Gobierno nacional, debido a las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Sin embargo, la Corte Suprema determinó que la causa correspondía a la provincia de Córdoba.

La acusación sostiene que durante la pandemia existió un uso desmedido de las restricciones y de la fuerza, con consecuencias que afectaron derechos fundamentales. Según el abogado, se trata del primer juicio en el país por hechos de estas características ocurridos durante la pandemia.

Durante las primeras audiencias declararán Pablo y Teresa, los padres de Solange, además de Paola Oviedo, la tía de la joven. En total, las partes presentarán alrededor de 24 testigos.

En paralelo, continúa otra investigación judicial que busca determinar las posibles responsabilidades políticas por el operativo que impidió el ingreso de Pablo Musse a Córdoba. Esa causa está a cargo del juez de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui.

A cinco años de la muerte de Solange, sus padres continúan recordándola. Sus cenizas fueron esparcidas en San Antonio Oeste, Río Negro, un lugar que ella amaba por su cercanía con el mar. También se crearon memoriales en su homenaje y una plaza de esa ciudad lleva su nombre.

El caso quedó como uno de los símbolos de las consecuencias que tuvieron las restricciones durante la pandemia y, para su familia, el juicio representa la búsqueda de responsabilidades por una despedida que nunca pudo concretarse.