Video: intentó un sobrepaso en medio de la cordillera, quedó frente a un camión y realizó una insólita maniobra para no chocar

Un peligroso episodio ocurrido en la cordillera de Mendoza y quedó registrado en un video. El conductor de una camioneta Volkswagen gris intentó sobrepasar una fila de vehículos en un sector de la Ruta Nacional 7 donde está prohibido adelantar y terminó realizando una insólita maniobra para evitar un choque.

Todo sucedió sobre un tramo sinuoso de la ruta, marcado con doble línea amarilla. El conductor, que circulaba con patente argentina, se desplazó hacia el carril contrario para superar a varios vehículos que avanzaban lentamente por su mano.

Sin embargo, mientras realizaba el sobrepaso se encontró con un camión que circulaba en sentido contrario. Ante la imposibilidad de regresar inmediatamente al carril derecho, que estaba ocupado por una extensa fila de vehículos, el automovilista comenzó a retroceder lentamente.

El camionero que avanzaba de frente también redujo su marcha y permitió que la Volkswagen pudiera desplazarse hacia atrás hasta encontrar un espacio para volver a su carril. La situación pudo haber terminado en una tragedia, pero finalmente no se produjo un choque.

Todo fue filmado por un transportista chileno que se encontraba detrás y esperaba poder continuar su recorrido. Mientras registraba la escena, realizó comentarios en tono jocoso sobre la maniobra. “¿Qué se puede esperar de los automovilistas? No sé dónde sacan la licencia de conducir, acá las deben regalar”, expresó el camionero mientras la Volkswagen retrocedía para intentar ubicarse nuevamente del lado derecho.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron numerosos comentarios de usuarios que cuestionaron la decisión del conductor de realizar el sobrepaso en ese sector.

“Espero identifiquen al irresponsable que cometió esta infracción” y “quitarle la licencia de conducir para salvar vidas, urgente” fueron algunos de los mensajes publicados luego de que el video se viralizara.

El episodio tuvo lugar en uno de los sectores de la Ruta 7 que atraviesa la cordillera mendocina, caracterizado por un trazado con curvas y sectores donde la visibilidad es reducida. En ese contexto, la doble línea amarilla indica que el adelantamiento está prohibido para los vehículos que circulan en ambos sentidos.

El incumplimiento de esa señalización constituye una infracción grave contemplada por el código de tránsito argentino.

Fuente: TN