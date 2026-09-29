Video: el momento en que un hombre atropelló a una jubilada y escapó en Florencio Varela

Una jubilada fue atropellada por un auto en Florencio Varela y el conductor escapó del lugar sin detenerse para asistirla. El episodio quedó registrado y ahora buscan identificar al responsable.

La víctima fue identificada como Amalia, quien contó lo sucedido y expresó su preocupación por encontrar al conductor que la embistió.

“Quiero que lo agarren” , aseguró la mujer al hablar sobre el episodio. Su testimonio se difundió junto con las imágenes del momento del choque, con el objetivo de que alguien pueda reconocer el vehículo y aportar información.

Tras el impacto, el automovilista siguió su recorrido y dejó a la jubilada en la calle. La familia busca que las imágenes permitan avanzar con la identificación del responsable.

“Iba con mi pareja, bajé a la calle porque no se podía caminar por la vereda. No sé si había un desagüe o qué. Pasó un auto negro, no venía más nadie y seguimos caminando”, relató Amalia a LN+.

“Hasta que pasó este coche y me llevó puesto. Me tocó y disparó. No paró, siguió de largo. La policía me dijo que tengo que ir, pero no me encuentro bien para ir. Quiero que lo agarren”, completó la mujer.

Fuente: TN