Revelaron un nuevo video del crimen de Ezeiza: muestra la secuencia previa al ataque que mató al joven de 22 años

Un nuevo video permitió reconstruir los minutos previos al ataque que terminó con la muerte de Tomás Ezequiel Rojas , el joven de 22 años asesinado de un piedrazo en la cabeza tras una pelea a la salida de un boliche en Ezeiza.

Las imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad del boliche Egipto y muestran a Rojas cuando salió del lugar a las 5.48 junto a dos amigos. Según la investigación, el grupo había tenido una discusión con otros jóvenes dentro del local.

Poco después, a unas 15 cuadras del boliche, los grupos volvieron a encontrarse en la zona de las calles Presidente Perón y French. Allí se produjo el enfrentamiento que terminó con Rojas herido de gravedad.

Otro registro de una cámara de vigilancia captó el momento en que uno de los jóvenes arrojó una piedra que impactó en la cabeza de Rojas. El joven murió poco después como consecuencia del ataque.

Por el crimen fueron detenidos Alan Montuelle , de 23 años; Tobías Juárez , de 22; Gastón Saliega , de 19; y Emanuel Rivas , de 18.

Para la fiscal Florencia Bellocq, a cargo de la UFI N°1 de Ezeiza, Montuelle sería el presunto autor material del ataque. Esa conclusión surgió del análisis del video del piedrazo y de otras cámaras de seguridad de la zona.

La causa está caratulada como “homicidio” y los investigadores continúan analizando las imágenes para reconstruir toda la secuencia del enfrentamiento.

Fuente: TN