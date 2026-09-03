Viajó para encontrarse con un hombre y terminó asesinada y enterrada en una fosa

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Ramona Irene, una mujer de 70 años que vivía en Presidente Prudente, en el interior de São Paulo, Brasil, fue asesinada después de viajar hasta Minas Gerais para encontrarse con un hombre con quien mantenía una relación. Su cuerpo fue parcialmente quemado y luego enterrado en una fosa poco profunda en Jaíba, en el norte del estado.

Por el crimen fueron detenidos tres hombres, sospechosos de haber participado en el homicidio.

Según la investigación, Ramona fue trasladada por los sospechosos hasta Jaíba y asesinada durante el viaje de regreso. Uno de los involucrados habría confesado que la mujer fue estrangulada y golpeada en la nuca con una pequeña hacha.

Después del asesinato, los sospechosos habrían intentado quemar parcialmente el cuerpo y posteriormente lo enterraron en una fosa poco profunda.

La investigación avanzó gracias a los movimientos de la cuenta bancaria de la víctima. Los investigadores descubrieron que el dinero de Ramona continuaba siendo utilizado incluso después de su muerte.

La Policía Civil de Minas Gerais solicitó apoyo a la Policía Civil del Distrito Federal. Con la colaboración del área de inteligencia de Caixa Econômica Federal y de la 35ª Comisaría de Policía de Sobradinho II, los investigadores lograron rastrear los lugares donde se utilizaba la tarjeta bancaria de la víctima.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían utilizado el dinero de Ramona para realizar varias compras. Entre los objetos adquiridos se encontraban una pequeña hacha, que sería el arma utilizada para atacar a la mujer, y una pala, presuntamente utilizada para enterrar el cuerpo.

A partir del análisis de las operaciones bancarias y de los comercios donde se realizaron las compras, la Policía logró identificar y localizar a los tres sospechosos.

Los hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades de Jaíba. La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno y esclarecer todas las circunstancias del homicidio.