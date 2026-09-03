MAR DEL PLATA: Chocó contra un poste en pleno centro y abandonó el auto: “Me voy a dormir”

ZONALES





Un llamativo accidente se registró durante la madrugada en pleno centro, cuando un Peugeot 207 terminó incrustado contra una columna de alumbrado en la esquina de Jujuy y San Martín de Mar del Plata. El impacto provocó importantes daños en el vehículo y dejó destrozado el poste.





El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. De acuerdo con los vecinos de la zona, el conductor habría perdido el control del automóvil, se subió a la vereda y terminó impactando violentamente contra la columna.





Pero lo más llamativo ocurrió después del choque. El conductor descendió del vehículo y se retiró del lugar, dejando el Peugeot abandonado junto al poste destruido. Según el testimonio recogido por 0223, antes de irse habría respondido simplemente: “Me voy a dormir”.





Durante las primeras horas de la mañana, el automóvil permanecía en la esquina, sin ocupantes y con importantes daños en su parte delantera. Tampoco se registraban personas heridas como consecuencia del impacto.





Adrián, un kiosquero de la zona, contó que al llegar para abrir su comercio se encontró con la particular escena. “Tal cual como se ve. Nos encontramos hoy a la mañana, al abrir el comercio, con el auto impactado contra la columna de iluminación”, relató.





Según explicó, quienes se encontraban en el lugar durante la madrugada indicaron que no habría habido personas lesionadas. También señaló que el conductor sería un vecino de la zona y que el vehículo suele contar con la oblea correspondiente al estacionamiento para residentes.





Una esquina señalada por los vecinos





El accidente volvió a poner la mirada sobre la circulación vehicular en la zona. Los vecinos aseguran que la esquina de Jujuy y San Martín registra choques con cierta frecuencia y apuntan principalmente a la velocidad con la que circulan algunos vehículos.





Adrián explicó que tanto por San Martín como por Jujuy suelen pasar automóviles a alta velocidad y que, en numerosas ocasiones, no se respetan las prioridades de paso.





“Los que vienen por San Martín hacia la costa nunca frenan, cuando en realidad debería frenar el que le cede el paso al que viene por Jujuy”, sostuvo.





La situación, según los comerciantes y residentes, generó preocupación porque en otros accidentes los vehículos incluso terminaron contra los accesos de los comercios. Por ese motivo, los vecinos habían solicitado la colocación de bolardos para reforzar la protección de las veredas.





Mientras tanto, el Peugeot 207 quedó durante varias horas en la esquina, junto a la columna de alumbrado completamente dañada, a la espera de que su propietario regresara para hacerse cargo del vehículo y de las consecuencias del accidente.