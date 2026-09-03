Viajaba en un tour de compras, escondía 4 kilos de cocaína en carpinchos de peluche y cayó por un aroma que la delató

Una mujer que viajaba hacia la provincia de Mendoza fue detenida este miércoles por personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), luego de que los agentes apostados en un control de rutina sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de la provincia de Catamarca , le hallaran casi 50 kilos de marihuana y más de 4 kilos de cocaína ocultas en carpinchos de peluche.

Según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, la mujer, mayor de edad, formaba parte de un contingente que viajaba en el marco de un “tour de compras” .

En ese contexto, efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca”, con apoyo del personal de las Unidades de Inteligencia de GNA, efectuaban en horas de la mañana un control vial sobre el kilómetro 628 de la RN 38, a la altura de la localidad catamarqueña de La Merced .

Allí, los agentes interceptaron un micro que había partido desde la ciudad de Orán, provincia de Salta, y se dirigía a San Carlos, Mendoza.

El operativo inició de forma habitual, con el registro de la documentación del vehículo, los conductores y pasajeros, para luego continuar con la inspección de la mercadería que llevaban las personas a bordo.

Al momento de la requisa de las pertenencias de la sospechosa, que trasladaba peluches de diferentes formas y tamaños, todos ellos acondicionados en un mismo bulto, los gendarmes detectaron que los juguetes presentaban anomalías en las figuras de unos capibaras y que, además, tenían un peso excesivo .

A su vez, algunos muñecos emanaban un fuerte olor a cannabis sativa.

Frente a este escenario, desde el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1 de Catamarca autorizaron a los funcionarios a efectuar la apertura de los juguetes. Una vez abiertos, extrajeron entre el relleno ladrillos que contenían una sustancia vegetal y otros paquetes que ocultaban una sustancia blanca compacta.

Los expertos de Criminalística y Estudios Forenses de la GNA llevaron a cabo los narcotest correspondientes y corroboraron que la mujer transportaba un total de 49,937 kilogramos de marihuana y 4,265 kg de cocaína.

Las autoridades intervinientes dispusieron el decomiso de las drogas y demás elementos de interés, mientras que la mujer quedó detenida por infracción a la Ley de Drogas.

Fuente: Infobae