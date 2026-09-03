El juicio por la muerte de Maradona ya tiene fecha de alegatos: cómo es el cronograma hasta el final

El juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene definido su cronograma hasta el final del debate. Este jueves, tras la sorpresiva declaración del imputado Leopoldo Luque , los jueces del TOC N°7 de San Isidro resolvieron destinar las próximas cinco audiencias a las declaraciones de los 17 testigos de las defensas y disponer que el 29 de septiembre empiecen los alegatos finales de las partes. A partir de ese día, ya estará todo dicho y solo restará la decisión de los magistrados.

Con esta resolución del tribunal, es oficial que el proceso oral entró en su recta final . Un dato a tener en cuenta es que los alegatos pueden durar muchas semanas , ya que la acusación está integrada por cinco equipos de abogados más el Ministerio Público Fiscal y siete grupos de defensas.

Cuando finalice su turno, los acusados tendrán derecho a dar sus últimas palabras. Si todos quisieran hacerlo, serían siete declaraciones más.

Estaba previsto que este jueves comenzaran a declarar los testigos de los defensores. El primero iba a ser José Antonio Maya, el perito de parte de Leopoldo Luque que participó de la Junta Médica. Sin embargo, por un imprevisto -según alegaron los abogados- se canceló su testimonio a último momento y lo reemplazaron por una nueva declaración de Leopoldo Luque . Fue la décima.

El neurocirujano comenzó su nuevo relato haciendo una diferencia entre el análisis que hicieron los peritos de la Junta Médica tras la muerte de Maradona y el paciente que ellos trataban .

“Se dejó entrever, y muchos lo notamos, que hay un paciente después de la muerte y pareciera haber otro en vida . Por eso se hace una hipótesis de la fiscalía que es ‘¿Cómo no vieron las alarmas? ¿Cómo nadie hizo nada?’. La respuesta es simple: el paciente que describen los peritos de la Junta no es el que nosotros teníamos en vida . Pero no lo es, no es porque todos somos tontos y ninguno le hizo un estudio y a ninguno le importa el paciente”, comenzó diciendo Luque.

Y siguió: “Según la junta Maradona tenía insuficiencia cardíaca, hepática, renal y estaba enajenado . Y ese no era nuestro paciente. La Junta saca estas conclusiones porque tienen la autopsia, las historias clínicas y un diagnóstico fijado que es el resultado de la autopsia. Entonces empiezan a ver qué puede confirmar eso” .

En este sentido, explicó a los jueces que los estudios cardiológicos que le hicieron eran normales, que los valores de creatinina (que indican problemas renales) eran normales y que el hepatólogo confirmó que, si bien tenía cirrosis, el hígado de Diego funcionaba normal y era asintomático. “La estructura no es lo mismo que la función”, diferenció.

Luego, a preguntas de su defensor Francisco Oneto, Leopoldo Luque contestó cuál fue su rol en la internación domiciliaria donde murió Maradona .

“Yo le seguí la parte neuroquirúrgica. Y quiero aclarar que yo no vi ningún profesional haber hecho algo malo, todo lo contrario. Intentaron ayudar a un paciente como pasa en otras instituciones. Acá todos estudiamos para ayudar al paciente. Todos. Yo quiero descartar que nos tiramos entre nosotros” , declaró.

Y subrayó: “Yo voy a hablar de mi incumbencia. Yo no manejaba a los médicos. A mí me avisaban porque yo era mediador en muchas circunstancias porque yo podía meterme en la habitación. Yo al paciente lo quería y lo seguía queriendo. Pero yo no estaba a cargo”.

Luego volvió sobre las diferencias entre el paciente que evaluó la Junta Médica y el que era con ellos : “El paciente de la Junta Médica es un paciente gravísimo, pero no era nuestro paciente” .

“Jamás imaginé el final que tuvo, ni se me cruzó por la cabeza. Yo lo quería infinitamente a Diego. No era un paciente más . Estar cerca de Diego era hermoso, no se puede negar”, dijo Leopoldo Luque sobre el Diez.

En este contexto, explicó a los jueces que desde un tiempo antes de su muerte el se sentía inútil para ayudarlo porque su principal problema era la adicción al alcohol y no tenía herramientas para tratarlo en ese aspecto.

“Acá me nombran como médico de cabecera. Pero mi única utilidad real es que él confiaba en mí . Cuando vi que él tenía un equipo que lo ayudaba, me relajé. Para mí era frustrante no poder ayudarlo, por eso yo no quería participar más de eso. No me sentía útil”, explicó a los jueces.

Y concluyó: “Creo que ninguno tuvo mala intención. Siento que todos hicimos lo mejor que pudimos” .

Fuente: Infobae