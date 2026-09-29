Venki Ramakrishnan, Premio Nobel de Química: “A los 108 años, solo hay un 50% de posibilidades de vivir un año más”

Uno de los grandes desafíos que estudia la ciencia es el lograr vivir cada vez más años . Durante el último siglo, las mejoras en alimentación, vacunas, antibióticos y tratamientos médicos elevaron la esperanza de vida , aunque eso no significa que también haya aumentado el límite que puede alcanzar un ser humano.

Así lo plantea Venkatraman “Venki” Ramakrishnan , biólogo estructural indio y ganador del Premio Nobel de Química en 2009 , quien analizó el envejecimiento y las posibilidades reales de extender radicalmente la longevidad humana.

Uno de los datos utilizados por Ramakrishnan para explicar el fenómeno fue profundizar en cómo cambia el riesgo de muerte con el paso de los años.

Según las estimaciones del científico en su libro sobre envejecimiento, alrededor de los 25 años la probabilidad de morir durante el año siguiente ronda el 0,1% . A los 60 años asciende aproximadamente al 1%, mientras que a los 80 alcanza cerca del 6%.

La diferencia se vuelve mucho mayor al llegar a edades extremas: a los 100 años el riesgo anual ronda el 16% y, a los 108, las probabilidades de sobrevivir un año más serían aproximadamente del 50% .

El récord de longevidad humana verificado aún pertenece a Jeanne Calment , quien murió en 1997 después de vivir 122 años y 164 días . Casi tres décadas más tarde, ninguna persona superó esa marca de manera validada.

Ramakrishnan sostiene que no existe una ley física que impida que una persona llegue a los 150 o incluso 200 años , sino que el gran problema está en la cantidad de procesos biológicos que comienzan a deteriorarse simultáneamente.

Las células cuentan con mecanismos destinados a reparar el ADN, eliminar componentes dañados, reciclar proteínas y conservar el funcionamiento de las mitocondrias . Con el envejecimiento, estos sistemas pierden progresivamente parte de su eficacia.

Por eso, curar enfermedades asociadas con la edad no sería suficiente para extender la vida humana varias décadas más, por lo que para lograr un cambio de esa magnitud sería necesario actuar sobre los propios mecanismos del envejecimiento.

Pese a los avances, Ramakrishnan mantiene una postura cautelosa frente a las promesas de una longevidad extrema: la ciencia comprende cada vez mejor cómo envejecemos, pero transformar ese conocimiento en una forma segura de extender radicalmente la vida humana todavía es un desafío.

Fuente: TN