Expertos en longevidad coinciden: los pochoclos tienen fibra y polifenoles, por eso es una comida que aumenta la esperanza de vida

Los pochoclos suelen estar asociados al cine y las películas, pero preparados en casa pueden ser una alternativa más saludable de lo que muchos piensan. El motivo está en que el maíz utilizado para hacerlos es un grano integral que conserva sus distintas partes, incluida la cáscara, donde se concentra buena parte de sus compuestos fenólicos.

Según Harvard T.H. Chan School of Public Health , el pochoclo figura entre los alimentos de grano integral que aportan fibra y nutrientes. Una porción de tres tazas de pochoclo preparado equivale a una porción de granos integrales.

La evidencia disponible también encontró polifenoles y capacidad antioxidante en el pochoclo. Un estudio publicado en 2019 analizó nueve muestras comerciales y encontró que una proporción muy importante de los compuestos fenólicos se encontraba en el pericarpio, la parte externa del grano.

El pochoclo conserva buena parte de las características del grano integral , por lo que puede aportar distintos componentes de interés nutricional:

La fibra de los granos integrales está asociada con distintos beneficios para la salud. Harvard señala que una mayor ingesta de fibra se relaciona con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y estreñimiento.

Un trabajo publicado en la revista Antioxidants analizó nueve muestras de pochoclo comercial y encontró cantidades importantes de compuestos fenólicos. Los investigadores observaron que cerca del 98% del contenido fenólico y de la capacidad antioxidante estaba concentrado en el pericarpio del grano.

El mismo estudio encontró que el proceso de reventado no redujo de manera significativa el contenido fenólico total de las muestras analizadas. Sin embargo, se trató de un estudio sobre composición y digestión in vitro , por lo que estos resultados no permiten afirmar que comer pochoclo, por sí solo, aumente la esperanza de vida.

La relación con la longevidad debe interpretarse dentro de un contexto más amplio. La evidencia sobre granos integrales sí muestra asociaciones con una menor mortalidad y con un menor riesgo de algunas enfermedades, pero esos resultados corresponden al consumo general de granos integrales y no demuestran que un alimento aislado prolongue la vida.

La forma de preparación es fundamental. El pochoclo puede convertirse en un snack mucho más calórico cuando se le agregan grandes cantidades de manteca, aceite, azúcar, caramelo o sal.

Para aprovechar mejor sus características, una alternativa es:

Harvard también incluye el pochoclo preparado con aire caliente entre las opciones que pueden formar parte de una alimentación basada en granos integrales y recomienda prestar atención a la cantidad de ingredientes agregados.

Además de aportar fibra y compuestos fenólicos , el pochoclo puede resultar práctico porque tiene un volumen considerable en relación con su peso y puede ayudar a generar sensación de saciedad.

Harvard incluye al pochoclo entre los snacks que contienen granos integrales y fibra y señala que este tipo de alimentos puede contribuir a una mayor satisfacción entre comidas.

Por eso, el pochoclo casero puede formar parte de una alimentación saludable, especialmente cuando se prepara con poca grasa, sal y azúcar . Su presencia en la dieta, de todos modos, debe entenderse como parte del conjunto de hábitos alimentarios y no como un alimento capaz de aumentar por sí solo la esperanza de vida.

Fuente: TN