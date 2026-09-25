Una patota atacó a un adolescente en Neuquén: lo golpearon con un ladrillo en la cabeza y está en terapia intensiva

Un adolescente de la ciudad Vista Alegre Sur, en Neuquén, se encuentra internado en terapia intensiva después de ser atacado por un grupo de al menos 10 personas , que lo apedreó y lo golpeó con un ladrillo en la cabeza.

Según la denuncia de la familia, el violento episodio se desencadenó en el playón deportivo del barrio Ruca Luhé, cuando un joven llegó acompañado por dos mujeres, amenazó a Tiziano y comenzó a arrojarle piedras.

La situación escaló rápidamente cuando llegaron más personas, señaladas como familiares del primer agresor.

La agresión continuó con piedras hasta que los atacantes ingresaron al patio de la casa de la víctima. Allí, según consta en la causa a la que accedió La Mañana de Neuquén , golpearon al adolescente en distintas partes del cuerpo y principalmente en la cabeza con un ladrillo.

La brutal golpiza terminó gracias a la intervención de un vecino, que logró frenar la agresión y hacer que los atacantes escaparan.

Tiziano fue trasladado en un auto particular al Hospital Castro Rendón , donde permanece internado en terapia intensiva debido a la gravedad de las heridas.

Su madre, Jorgelina, realizó la denuncia en la Comisaría N°49 y pidió que se investigue a todas las personas que participaron del ataque.

La Fiscalía de Actuación Genérica quedó a cargo del caso y ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, entrevistas y el avance sobre la identificación de todos los involucrados.

La causa fue iniciada por el delito de lesiones graves. Hasta el momento, solo uno de los presuntos agresores fue identificado y notificado por la Justicia.

Mientras Tiziano permanece internado, su mamá decidió salir a la calle para reclamar justicia. La mujer convocó a una manifestación para este viernes 25 de septiembre en la Plaza Susana Teixé, y pidió que participen vecinos de Vista Alegre y Centenario.

“Terminó golpeado de un ladrillazo en la cabeza, a mi niño lo tengo en terapia. Estoy pidiendo justicia por él, necesito que la Justicia y la Policía nos ayude ”, expresó Jorgelina, en un video que compartió en las redes.

La mujer aseguró además que, según su relato, no sería la primera vez que existen amenazas y episodios violentos vinculados con la familia señalada en la causa.

“Hace una semana ya y no he recibido respuestas de si estas personas están presas, no es la primera vez que amenazan y golpean”, sostuvo.

Jorgelina describió a su hijo como un adolescente tranquilo , que no tenía problemas con otros jóvenes y que la ayudaba en su trabajo como albañil. También contó cuáles eran los sueños que tenía antes del ataque: quería boxear y esperaba volver a encontrarse con sus compañeros de fútbol.

“Mi niño tenía sueños de boxear, su equipo de fútbol lo espera, yo quiero tranquilidad para mi hijo y para mi pueblo”, dijo la madre.

Fuente: TN