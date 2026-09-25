Un vecino de Merlo denunció que un hombre lo amenazó de muerte tras acusarlo de tener un romance con su ex: “Pasó tirando tiros”

Un vecino de Merlo vive horas de angustia después de quedar en el centro de una insólita escalada de amenazas que, en apenas 72 horas , pasó de los mensajes intimidatorios a los disparos contra su auto.

El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, es padre de tres pequeñas hijas y asegura que empezó a ser hostigado por un hombre que lo acusa de mantener un supuesto romance con su expareja.

Según contó, esa relación nunca existió , pero las amenazas no cesaron. “Yo le dejaba agua a un matrimonio que se separó y el muchacho directamente me empezó a apretar porque cree que yo ando con la exmujer. Eso no es así, pero igual no para de mandar mensajes”, relató el denunciante, en diálogo con Primer Plano.

De acuerdo con su testimonio, los mensajes llegaron tanto a su teléfono personal como al laboral. En uno de ellos, el sospechoso habría asegurado que tenía un arma y que iba a “arreglar todo a los tiros”.

El episodio que terminó de generar pánico ocurrió días atrás, cuando el hombre volvió de trabajar , estacionó su auto frente a su casa y entró. Minutos después empezó a recibir llamados de los vecinos. “ Pasó un auto tirando tiros ”, le avisaron.

Cuando salió a la calle se encontró con una escena que, hasta ese momento, parecía impensada: el vidrio de la ventanilla del conductor de su coche estaba destruido y la carrocería tenía varios impactos de bala.

“Hay cámaras de seguridad que captaron todo y ya las imágenes las tiene la Policía. Yo sospecho de este hombre porque nunca pasó algo así”, sostuvo.

La preocupación del hombre no se limita a los daños materiales. También remarcó que sus hijas podrían haber estado dentro del auto cuando ocurrió el ataque. “ Es una locura ”, expresó.

De acuerdo con los testigos, fueron entre cinco y seis las detonaciones que se escucharon durante el ataque. La Policía Científica intervino más tarde y encontró en el interior del vehículo plomos deformados , que quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a peritajes.

Las cámaras de seguridad de la zona también se convirtieron en una pieza central de la investigación. Las imágenes ya fueron incorporadas a la causa y podrían ayudar a determinar quién efectuó los disparos y desde qué vehículo.

La víctima de la agresión había denunciado previamente las amenazas y, después del ataque, amplió su presentación para incorporar el episodio de los tiros contra su auto.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 7 de Morón , encabezada por el fiscal Hugo Ravizzini . El principal acusado es un hombre de apellido Colombo con domicilio en Ituzaingó, quien ya fue imputado por el delito de amenazas.

Ahora, los investigadores buscan localizarlo para indagarlo y notificarlo formalmente de la causa.

El punto central que resta esclarecer es si el hombre que amenazó a la víctima es la misma persona que disparó contra su auto. De confirmarse esa hipótesis, el ataque podría complicar su situación procesal.

Fuente: TN