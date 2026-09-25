Video: así fue el intento de robo del adolescente de 14 años liberado por la jueza Laura De Marinis

Un video muestra cómo fue el intento de robo en Palermo por el que fue detenido un adolescente de 14 años y luego liberado por la jueza Laura De Marinis . El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la esquina de Santa Fe y Godoy Cruz, cuando un hombre fue abordado por un grupo de adolescentes.

La Policía intervino durante el episodio y detuvo a cuatro de los cinco jóvenes que estaban involucrados. Entre ellos se encontraba el adolescente de 14 años cuya situación judicial quedó luego en manos de De Marinis.

El chico fue liberado después de que la magistrada declarara la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la edad de punibilidad a los 14 años . A partir de esa decisión, De Marinis dispuso su sobreseimiento.

De Marinis es jueza del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Su decisión generó una fuerte discusión política y judicial en torno a la aplicación de la ley penal juvenil.

El Gobierno porteño denunció a la magistrada ante el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño y por “desconocimiento inexcusable del derecho”. El jefe de Gobierno, Jorge Macri , también cuestionó públicamente el fallo.

Macri sostuvo que pediría el juicio político de De Marinis y calificó la sentencia como un fallo “manchado de sangre”. La jueza respondió a esas críticas y defendió el criterio que utilizó para resolver el caso.

En una entrevista con Radio Con Vos , la jueza explicó que hizo un análisis puntual del caso y rechazó la forma en que Macri describió su sentencia. “Yo relaté el hecho en la sentencia; es una situación que no queremos que ocurra”, sostuvo.

De Marinis también cuestionó que se hablara de un fallo “manchado con sangre”. Según explicó, una cosa es analizar el hecho que dio origen a la causa y otra distinta es discutir la decisión judicial que tomó a partir de ese expediente.

La magistrada planteó además que sus decisiones deben ser cuestionadas por las vías judiciales correspondientes. En ese sentido, sostuvo que la herramienta para discutir una sentencia es la apelación y no un juicio político.

Fuente: TN