Una nena de 6 años murió en un incendio: Creen que una vela provocó el fuego

NACIONALES





Una niña de 6 años murió atrapada en un incendio que destruyó una vivienda precaria en el barrio El Carmen, en Berisso. El siniestro ocurrió el sábado, poco antes de las 21, y las llamas consumieron rápidamente una casilla construida con madera y chapa.

La víctima fue identificada como Dalia Ángeles Colman, de 6 años. Cuando llegaron los equipos de emergencia, el fuego ya había alcanzado gran parte de la vivienda. Tras controlar las llamas, los rescatistas ingresaron y encontraron a la menor en una de las habitaciones. Un médico del SAME confirmó su fallecimiento.

En el operativo participaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y bomberos del cuartel local, luego de un llamado al 911.

La causa del incendio todavía se encuentra bajo investigación. Según el relato de la madre de la niña, la vivienda no contaba con suministro eléctrico y por ese motivo habían encendido una vela.

En ese contexto, una de las primeras hipótesis apunta a que la vela habría caído y provocado el inicio del incendio. Sin embargo, será la investigación y las pericias las que determinarán con precisión cómo comenzó el fuego.

La vivienda estaba construida principalmente con madera y chapa, materiales que pueden favorecer una rápida propagación de las llamas y dificultar la evacuación.

Además de la niña fallecida, en la vivienda había otros menores y un adulto. Todos fueron asistidos después del incendio y trasladados al hospital. Los chicos presentaban síntomas de asfixia por inhalación de humo, mientras que el adulto sufrió quemaduras.

La causa quedó bajo intervención de la fiscalía de turno de La Plata, que deberá establecer las circunstancias exactas del incendio y la muerte de la menor.

Otros incendios en la región

El incendio de Berisso ocurrió en un contexto de otros dos siniestros registrados recientemente en distintos puntos de La Plata, aunque ninguno dejó víctimas fatales.

Uno de ellos se produjo en San Carlos, en una vivienda ubicada en calle 37 entre 148 y 149. El fuego destruyó prácticamente toda la propiedad, pero el dueño y sus hijos lograron salir antes de que las llamas avanzaran.

Las primeras averiguaciones señalaron un posible cortocircuito en una estufa eléctrica como origen del incendio, aunque también se realizarán pericias para determinar la causa.

El otro episodio ocurrió en Villa Elisa, en la zona de 450 y 30 bis. La vivienda estaba vacía cuando comenzó el fuego: el padre se encontraba trabajando, los hijos habían ido a la escuela y la madre había salido a hacer compras.

Al regresar, la mujer encontró la casa envuelta en llamas. El incendio provocó importantes daños materiales, aunque no hubo personas heridas.