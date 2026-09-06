Sebastián Yatra rompió el silencio sobre el escándalo de Tini Stoessel con su papá y fue contundente con su postura

El presente de Tini Stoessel ocupa el centro de la escena mediática debido a la fuerte interna familiar que mantiene con su padre , Alejandro Stoessel , y su madre, Mariana Muzlera . La cantante, quien busca independencia sobre los aspectos económicos de su trayectoria artística, atraviesa una etapa compleja. En medio de este escenario, Sebastián Yatra , su exnovio y figura relevante de la música latina, brindó un testimonio al ser consultado por la prensa en un aeropuerto de Colombia .

El artista colombiano intentó mantener distancia ante los micrófonos de diversos medios, y ante la pregunta puntual sobre los pormenores del conflicto, Yatra se mostró cauto. “La verdad es que no sé muy bien qué está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia, los quiero mucho ”, manifestó el músico. El cantante priorizó su postura respetuosa mientras se trasladaba hacia su próximo compromiso profesional en Monterrey, donde inauguró una joyería.

En cuanto a la consulta sobre el casamiento de la cantante con Rodrigo De Paul , Sebastián Yatra respondió con brevedad. “ Me parece bien, bien por ella ”, contestó el colombiano antes de retirarse hacia el sector de embarque. Sus palabras reflejan un cierre definitivo a la etapa mediática que compartieron entre 2019 y 2020. Ambos artistas formalizaron su vínculo en junio de 2019 tras protagonizar el video de la canción Cristina , pero el amor terminó durante el aislamiento por la pandemia . Yatra atribuyó años después la ruptura a su falta de madurez y a las presiones del contexto internacional de entonces.

La trayectoria de ambos artistas fluye por caminos separados desde aquel desenlace en 2020 , donde mientras Tini enfrenta este proceso de emancipación profesional y familiar, el colombiano continúa con la creación de su quinto álbum de estudio y mantiene una postura de cordialidad frente a cualquier mención sobre su expareja.

Respecto de la polémica en torno a la situación de Tini y su padre, el abogado de la familia Stoessel explicó que Alejandro Stoessel recibió requerimientos de documentación por parte de un apoderado, aunque subrayó la ausencia de acciones judiciales concretas por el momento. El conflicto tomó temperatura cuando, tras una reunión sin asesoría legal de parte de ella, surgieron pretensiones patrimoniales que alejaron definitivamente a las partes.

La atención pública permanece expectante ante posibles novedades sobre el futuro administrativo de la carrera de Stoessel , mientras su entorno evita definiciones contundentes respecto a la auditoría patrimonial iniciada por la artista.

Fuente: La Nación