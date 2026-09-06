La historia de Adriana Acosta, la “Leona” desaparecida durante la última dictadura

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Adriana Acosta, conocida entre sus amigos como “Lechu”, fue una destacada jugadora de hockey sobre césped que llegó a representar a la Selección Argentina. Su historia combina el deporte de alto rendimiento, sus estudios y su compromiso social, pero quedó marcada por su secuestro y desaparición durante la última dictadura militar.

Adriana nació el 19 de enero de 1956 en Lomas de Zamora. Desde muy joven se destacó como atleta y comenzó su carrera en el Lomas Athletic Club, donde rápidamente sobresalió por su talento, liderazgo y entrega.

En 1972 fue capitana del equipo juvenil que se consagró campeón metropolitano. Un año después, con apenas 17 años, fue convocada para integrar la Selección Argentina de Hockey.

Mientras desarrollaba su carrera deportiva, dividía sus días entre los entrenamientos, los viajes y sus estudios de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Allí también participaba de espacios de militancia política y social.

El 27 de mayo de 1978, cuando tenía 22 años, Adriana fue secuestrada en una pizzería del barrio porteño de Villa Devoto. Posteriormente fue trasladada al centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “El Banco”, ubicado en La Matanza.

Desde entonces permanece desaparecida.

Su madre, Teresa Bernardi de Acosta, se convirtió en una activa integrante de Madres de Plaza de Mayo y mantuvo durante años la búsqueda de su hija y el reclamo de memoria, verdad y justicia.

El recuerdo de Adriana también permanece ligado al deporte argentino. La cancha sintética principal del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) lleva su nombre en homenaje a la jugadora que llegó a representar al país.

Su historia sigue presente en el hockey argentino y forma parte de la memoria colectiva sobre los deportistas y jóvenes víctimas del terrorismo de Estado.