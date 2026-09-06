Un auto cayó a un canal y buscan a un niño de 4 años que fue arrastrado por la corriente

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Un niño de 4 años era intensamente buscado este sábado en Fernández Oro, Río Negro, luego de que el automóvil en el que viajaba junto a sus padres perdiera el control y cayera a un canal de riego, a la altura del sector conocido como Puente de Hierro.

El matrimonio logró salir a la superficie por sus propios medios, pero el niño quedó atrapado dentro del vehículo y fue arrastrado por la corriente. Desde la madrugada se desarrolla un amplio operativo para intentar localizarlo.

El accidente ocurrió cerca de las 4:30, en las inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta 22. Por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control del automóvil y terminó dentro del canal.

El vehículo quedó parcialmente sumergido entre la vegetación del curso de agua. Las características del lugar complicaron desde el comienzo las tareas de rescate.

En el operativo participan efectivos de la Policía de Río Negro, Prefectura Naval, Defensa Civil, bomberos y buzos. Los equipos recorren el canal desde el lugar donde cayó el vehículo hasta su desembocadura en el río, en un tramo de aproximadamente tres kilómetros.

El agua turbia, la gran cantidad de vegetación y las ramas que obstruyen el cauce dificultan el trabajo de los buzos. Además, los rescatistas encontraron basura, botellas, plásticos, restos de colchones y hasta asientos de vehículos.

Los buzos realizan recorridas por distintos sectores, mientras kayaks inspeccionan las orillas y un dron sobrevuela la zona para intentar detectar cualquier indicio que permita localizar al menor.

Ante las dificultades, el personal del operativo gestionó junto a la Municipalidad de Fernández Oro el envío de una retroexcavadora y otras máquinas. El objetivo es desviar parte del caudal hacia una laguna cercana para reducir el nivel y la presión del agua y facilitar las tareas de búsqueda.

Mientras continúa el operativo, familiares y vecinos permanecen en la zona junto a los padres del niño, a la espera de novedades.

Las autoridades informaron que los trabajos continuarían durante la noche del sábado y se retomarían el domingo desde las 8:30, con la incorporación de más efectivos para reforzar el operativo.