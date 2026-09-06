Un pitbull mató a un nene de 2 años tras atacarlo mientras su mamá intentaba bañarlo

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Un nene de 2 años murió luego de ser atacado por un pitbull en su propia casa, en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba. El perro, que pertenecía a un amigo de la familia, se abalanzó sobre el menor mientras su mamá intentaba bañarlo y le provocó heridas que terminaron siendo fatales.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cerca de las 17, en una vivienda ubicada sobre la calle Catamarca, en el barrio Villa Oviedo.

Según los primeros datos de la investigación, el pequeño se encontraba junto a su mamá, una joven de 19 años, cuando el perro comenzó a morderlo de manera repentina. Ante la desesperante situación, la mujer pidió ayuda a los vecinos.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Arturo U. Illia. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida.

El animal pertenecía a un hombre de aproximadamente 30 años que se encontraba en la vivienda y era amigo de la familia. Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo para capturar al perro, que quedó bajo resguardo de la Justicia.

La madre del niño declaró que el ataque ocurrió de manera repentina y aseguró que antes de la agresión no había sucedido nada fuera de lo común.

El dueño del animal quedó detenido e imputado por el delito de homicidio culposo.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, encabezada por el fiscal Diego Fernández, que busca determinar cómo ocurrió el ataque y las responsabilidades correspondientes.

El caso vuelve a poner bajo la lupa los ataques protagonizados por perros de gran porte y se suma a otros episodios registrados en las últimas semanas que también terminaron con víctimas fatales.