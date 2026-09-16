Una mujer llevó un colchón en taxi, no pagó $16.740 y quedó imputada por estafa

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Una mujer de 41 años quedó imputada por estafa luego de realizar un viaje en taxi, trasladar un colchón y retirarse del lugar sin abonar los $16.740 que correspondían al servicio.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en Mar del Plata. Minutos antes de las 2, un taxista de 50 años llegó a un domicilio ubicado en la zona de Pringles y Arenales, donde la pasajera cargó un colchón en el vehículo y le pidió que la trasladara hasta Magnasco al 2300.

Una vez allí, la mujer descendió junto al colchón. Luego realizó una parada en González Chávez al 1400 y solicitó regresar hasta un domicilio ubicado en Arenales al 4500.

Al finalizar el recorrido, la pasajera ingresó a la vivienda sin pagar el viaje. El importe era de $16.740, por lo que el conductor activó el botón antipánico y comunicó la situación al operador de la empresa, que dio aviso al 911.

Intervino la Policía

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, la mujer salió y entró reiteradamente de la vivienda. De acuerdo con la información del caso, mantuvo una actitud hostil e insultó a los policías que acudieron tras el pedido de auxilio.

Frente a los agentes, también se negó a abonar el importe correspondiente al viaje. A partir de la intervención policial se inició una causa judicial por estafa.

La mujer no registraba impedimentos legales vigentes, por lo que no se dispuso ninguna medida restrictiva de su libertad luego del episodio.

Deberá presentarse a declarar ante el fiscal de Delitos Económicos, David Bruna.