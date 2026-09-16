Un auto cayó al río Uruguay mientras intentaba subir a una balsa y rescataron al conductor

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Un automóvil con patente brasileña cayó al río Uruguay durante una maniobra de embarque en el paso fronterizo Alba Posse–Porto Mauá. El conductor se encontraba dentro del vehículo y fue rescatado antes de que el rodado quedara completamente sumergido.

El episodio ocurrió este miércoles en la cabecera brasileña del cruce, en Porto Mauá, mientras los vehículos ingresaban a la balsa que conecta esa localidad con Alba Posse, en Misiones.

Según la información difundida por medios locales y la empresa operadora del servicio, el automóvil ingresó a la plataforma de la embarcación y recibió la indicación de detenerse en el lugar asignado.

Sin embargo, el vehículo continuó avanzando, impactó contra el portón de seguridad que se encontraba cerrado y trabado y, tras la apertura del mismo, cayó al río Uruguay.

El conductor fue rescatado

Después de caer al agua, el automóvil permaneció a flote durante aproximadamente 100 metros. Ese tiempo permitió que integrantes de la tripulación brasileña retiraran al conductor del interior del vehículo.

Personas que se encontraban en el lugar también participaron del rescate. El hombre logró salir antes de que el automóvil se hundiera por completo.

En un primer momento había circulado información que indicaba que el vehículo había caído sin ocupantes, pero posteriormente testigos confirmaron que el conductor permanecía dentro del auto al momento del accidente.

Prefectura investigará lo ocurrido

La empresa Barca Porto Mauá difundió posteriormente un comunicado en el que sostuvo que la tripulación había cumplido con los procedimientos de seguridad y que el conductor había recibido indicaciones sobre dónde debía detenerse.

Según la compañía, el vehículo ignoró esas instrucciones, avanzó hasta impactar contra el portón y terminó cayendo al río. La empresa afirmó que realizó una exposición ante la Autoridad Marítima Argentina y que, de acuerdo con su versión, no habría existido negligencia por parte de la tripulación.

La investigación quedó a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que deberá reconstruir la maniobra y determinar cómo se produjo exactamente la caída del automóvil.

El paso internacional Alba Posse–Porto Mauá conecta Misiones con el estado brasileño de Río Grande do Sul mediante el servicio de balsa que atraviesa el río Uruguay.