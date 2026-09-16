MADARIAGA: Demoraron a un hombre acusado de realizar "cuentos del tío" a adultos mayores en toda la región

ZONALES





Una investigación iniciada a partir de dos denuncias realizadas en General Madariaga permitió identificar y aprehender a un hombre de 30 años que estaría vinculado a dos hechos de extorsión cometidos contra mujeres de 88 y 90 años en esta ciudad y a una estafa perpetrada contra una mujer de 80 años en Villa Gesell.





De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad de General Madariaga, las dos primeras denuncias fueron radicadas el 9 de septiembre. En ambos casos, las víctimas recibieron llamados telefónicos mediante los cuales fueron engañadas con una supuesta situación de emergencia que involucraba a un familiar.





Según la investigación, les hicieron creer que un familiar había sufrido un accidente y que debía entregar dinero para evitar una presunta detención. Siguiendo las indicaciones recibidas, las mujeres colocaron dinero dentro de bolsas que dejaron en canastos de basura, desde donde posteriormente fueron retiradas por un hombre.





A partir de esas denuncias se inició una investigación en la que tuvo participación el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad. El análisis de las cámaras municipales permitió reconstruir movimientos relacionados con los hechos y aportar información que contribuyó a avanzar en la identificación del sospechoso.





El trabajo conjunto entre el personal municipal y la Policía permitió reunir elementos que fueron incorporados a la investigación judicial. De esta manera, se llegó a la identificación de Lautaro Ezequiel Saucedo, de 30 años, quien finalmente fue aprehendido durante un allanamiento.





La investigación también permitió establecer una presunta vinculación con un tercer episodio ocurrido el 10 de septiembre en Villa Gesell. En ese caso, una mujer de 80 años fue contactada telefónicamente por una persona que se hizo pasar por una familiar y le indicó que debía entregar sus dólares para registrarlos.





Siempre según la investigación, posteriormente un hombre se presentó en el domicilio de la víctima y retiró aproximadamente 80.000 dólares. El hecho fue denunciado y las tareas posteriores permitieron relacionarlo con los episodios investigados en General Madariaga.





Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías N.º 2 de Dolores autorizó un allanamiento en un domicilio ubicado en Villa José León Suárez, partido de San Martín.





El operativo contó con la participación del Grupo GAD y permitió concretar la aprehensión del sospechoso. Durante el procedimiento fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares, prendas de vestir y zapatillas que serían de interés para la investigación, dos cargadores de armas de fuego y un Volkswagen Polo Track, además de otros elementos.





La aprehensión fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento y dispuso el secuestro de los elementos hallados, mientras continúan las diligencias vinculadas con la causa.





La investigación destacó además el aporte del sistema de videovigilancia municipal, cuyos registros fueron utilizados para analizar desplazamientos y aportar información a la Policía y a la Justicia.





El caso continúa bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar la responsabilidad que pudiera corresponderle al hombre aprehendido respecto de los hechos investigados.