Fran Carbonell, electricista: “Si conectás varios pequeños electrodomésticos a un alargador, tenés un problema muy serio”

En muchas cocinas, la falta de enchufes lleva a que se acumulen alargadores o regletas para conectar varios pequeños electrodomésticos en un mismo lugar. Sin embargo, esta costumbre puede convertirse en un verdadero peligro , según advirtió el electricista Fran Carbonell , que compartió su experiencia en redes sociales.

El especialista explicó que es muy común encontrar en las casas cafetera, tostadora, freidora de aire y microondas enchufados todos juntos a un alargador. El problema aparece cuando varios de estos aparatos funcionan al mismo tiempo: la regleta puede sobrecalentarse y hasta prenderse fuego .

Para demostrarlo, Carbonell realizó una prueba con una cámara térmica . Primero midió la temperatura con todos los electrodomésticos apagados y marcó 31 grados . Pero al encender los cuatro aparatos a la vez, la temperatura subió rápidamente hasta 74 grados , generando puntos calientes que degradan el plástico y aumentan el riesgo de cortocircuito o incendio .

El electricista fue tajante: “Una regleta no está pensada para sustituir una instalación fija” . Según explicó, este tipo de extensiones no están diseñadas para soportar cargas elevadas de manera continua, como ocurre en la cocina con varios electrodomésticos de uso diario.

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El peligro es invisible, pero frecuente. El sobrecalentamiento puede pasar desapercibido hasta que se produce un accidente. Por eso, Carbonell insistió en que las regletas deben usarse solo de manera ocasional y nunca como una solución permanente.

Como solución, el profesional recomendó instalar una base de trabajo de cuatro enchufes en lugar de la regleta. Esta opción, según detalló, es mucho más práctica y segura para el uso diario, permite un acabado más prolijo y reduce la temperatura en más de 15 grados.

Para cerrar, Carbonell resumió su consejo de seguridad: “Elimina los puntos calientes sustituyendo las regletas por puestos de trabajo” . Así, se puede evitar el riesgo de cortocircuitos y proteger la cocina de posibles incendios.

Fuente: TN