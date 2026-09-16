Detuvieron a tres sospechosos por el crimen del joven asesinado en José C. Paz: uno es menor

La Policía Bonaerense aprehendió a tres sospechosos por el homicidio de David Elías Ojeda Vázquez, el joven de 23 años asesinado el 7 de septiembre durante el robo de su moto en José C. Paz. Entre los implicados hay un adolescente de 16 años, acusado de haber facilitado el vehículo que se utilizó en el ataque.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Martín, a través de la SubDDI José C. Paz. Los investigadores realizaron ocho allanamientos este miércoles y secuestraron una Honda Wave 110 , identificada como la moto en la que se movilizaban los autores del hecho.

También incautaron una caja térmica con logos de una aplicación de delivery, un casco, prendas de vestir y un teléfono celular. En operativos previos, la Policía había secuestrado otros celulares, dos cascos similares a los que usaban los atacantes y dos patentes de motos con pedido de secuestro por robo.

Los detenidos son dos jóvenes de 19 y 20 años, imputados por homicidio agravado. Uno de ellos, de nacionalidad uruguaya, fue interceptado en cercanías de la calle Alberti. El otro cayó en inmediaciones de Curupaytí.

El adolescente de 16 años quedó acusado de haber aportado la moto empleada para cometer el robo. Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, a cargo de la fiscal Paola Campos .

Ojeda Vázquez circulaba en una Honda XR 150 por la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, cuando dos hombres que se hacían pasar por repartidores lo interceptaron con fines de robo. Según la reconstrucción de la pesquisa, la víctima se resistió y recibió un disparo. Murió después de ser trasladado al Hospital Mercante.

La investigación incluyó el análisis de cámaras del Centro de Operaciones Municipales (COM), registros privados, testimonios y el seguimiento de la ruta de fuga de los sospechosos. En la escena del crimen, Policía Científica había encontrado una vaina calibre 22.

El homicidio ocurrió en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en la localidad de Sol y Verde. Ojeda Vázquez, que volvía de entrenar, circulaba en una Honda XR 150 cuando fue abordado por dos delincuentes que se desplazaban en una moto de 110 cc y llevaban elementos similares a los utilizados por repartidores.

Según la reconstrucción policial, los sospechosos interceptaron al joven con el objetivo de quitarle la mote. Ante la resistencia de la víctima, efectuaron disparos. Ojeda Vázquez cayó al suelo y los atacantes escaparon con su moto.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó al joven al Hospital Mercante, donde murió como consecuencia de la herida de arma de fuego.

En la escena, personal de Policía Científica levantó una vaina servida calibre 22. A partir de ese elemento, los investigadores analizaron imágenes de cámaras del Centro de Operaciones Municipales (COM) y de dispositivos privados, tomaron testimonios y reconstruyeron el recorrido de fuga.

La pesquisa permitió establecer que los sospechosos huyeron por las calles Polonia, Matheu, Labardén, Félix Iglesias, Piñero, Butler y Lacrosse. Con esos datos, los investigadores lograron individualizar a los presuntos involucrados y localizar domicilios vinculados con ellos.

La causa tuvo intervención inicial de la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 de San Martín. Luego pasó, por una cuestión de competencia vinculada con la participación del adolescente, a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín.

Fuente: Infobae