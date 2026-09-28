Una avioneta se estrelló en Córdoba: el piloto y un nene de 3 años están internados en terapia intensiva

Una avioneta se estrelló este domingo en una zona rural de la ciudad de Córdoba y las cuatro personas que iban a bordo resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

Se trata de dos adultos y dos chicos . Todos fueron trasladados al hospital San Roque, al de Urgencias y al Hospital de Niños, respectivamente.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el accidente ocurrió este domingo sobre avenida Ciudad de Valparaíso, apenas pasado el kilómetro 9, donde, luego de recibir un aviso, la policía acudió hasta la zona donde se estrelló la aeronave y brindó asistencia, con ayuda de bomberos.

Además, en el operativo de rescate intervino personal del servicio de emergencias 107, que asistió a las cinco personas y ordenó sus traslados a los distintos centros de salud.

El accidente ocurrió cerca de las 13:30, ya alejado de la pista del aeródromo de Coronel Olmedo. Ese había sido el punto inicial del viaje, que terminó en accidente tras un supuesto desperfecto en la aeronave .

El piloto falló en el intento de regresar al lugar del despegue y realizó una maniobra para buscar un sector despejado y poder aterrizaje de emergencia. La aeronave impactó contra la vegetación y quedó destruida.

Las imágenes difundidas por la Policía muestran el momento en que los ocupantes son sacados de la avioneta.

La investigación quedó a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que deberá determinar qué ocurrió durante el vuelo y cuál fue el inconveniente que llevó al piloto a realizar la maniobra de emergencia.

El mismo portal indicó que la aeronave involucrada es un Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, habitualmente utilizada para vuelos privados, con capacidad para cuatro personas.

De acuerdo a la prensa cordobesa, uno de los niños, de 5 años, que iba a bordo de la avioneta, fue dado de alta este lunes a la mañana del Hospital de Niños. Presentaba diversos traumatismos, mientras que su hermano, de 3 años continúa alojado en la unidad de terapia intensiva en el mismo centro de salud con pronóstico reservado.

En el Hospital San Roque, en tanto, permanece internado en estado grave y en terapia intensiva el piloto de la aeronave , un hombre de 75 años. El otro ocupante adulto fue derivado al Sanatorio Allende, donde permanecía bajo observación médica y evaluación quirúrgica, indicó CBA24.

Fuente: Clarín