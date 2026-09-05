Un museo de Los Ángeles inauguró una muestra de fotos de Clarín y La Razón

A más de nueve mil kilómetros de Buenos Aires, una parte de la historia argentina vuelve a contarse a través de sus fotografías.

En el Wende Museum de Culver City, en Los Ángeles, se inauguró “Between 2 Empires: Argentina in the Cold War Pendulum (1946-1989)” , una muestra que reúne fotografías de los archivos de La Razón y Clarín y recorre más de cuatro décadas de la historia argentina.

Desde el surgimiento del peronismo hasta la recuperación de la democracia, las imágenes atraviesan algunos de los grandes acontecimientos del país, pero se detienen también en aquello que sucedía alrededor: el trabajo, las vacaciones, las costumbres, el entretenimiento, los cambios tecnológicos y esas pequeñas escenas que fueron dando forma a la vida cotidiana de varias generaciones.

Fundado en 2002, el Wende Museum es un museo de arte, archivo histórico y centro cultural especializado en la Guerra Fría y sus consecuencias globales . Su colección reúne más de 100.000 obras, objetos y materiales documentales. “Wende”, una palabra alemana que significa “punto de inflexión” o “transformación”, expresa el propósito de una institución dedicada a preservar materiales históricos y volver a ponerlos en diálogo con el presente.

La exposición es parte de un proyecto iniciado hace un año y medio por el Archive of Modern Conflict, con la participación de David Thomson y del curador Timothy Prus. Durante ese proceso, cerca de 25.000 fotografías fueron revisadas, digitalizadas, catalogadas e identificadas una por una. Imágenes que habían quedado guardadas durante décadas recuperaron así la posibilidad de circular, relacionarse entre sí y ser observadas desde un nuevo contexto.

Las imágenes fueron realizadas por reporteros gráficos que trabajaban con una misión esencialmente inmediata. Había que llegar, mirar, fotografiar y regresar al diario con una imagen capaz de contar lo que había sucedido. Un ejercicio permanente de síntesis, en tiempos en los que la destreza técnica, casi artesanal, era imprescindible.

El gran fotógrafo argentino Eduardo Gil suele decir que “las fotos cambian en los cajones”. Y algo de eso ocurre con las imágenes que integran esta muestra. El tiempo y la distancia las resignifican , les agregan nuevas lecturas y nos ofrecen, décadas después, una mirada sobre la época en la que fueron tomadas.

Lejos de la Argentina y reunidas ahora en las paredes de un museo, aquellas fotografías se convierten también en una marca de su tiempo. Nos hablan no sólo de los acontecimientos políticos que atravesó el país, sino de su vida cotidiana, de sus costumbres, de sus intereses y de sus formas de encontrarse y ocupar las calles. Detalles que podían resultar secundarios en el momento de la toma cobran, con los años, otra dimensión.

“Cuando un archivo vuelve a la vida, las fotografías comienzan a crear nuevas historias, nuevas preguntas y nuevos encuentros” , señaló durante la inauguración la curadora de la muestra, Inés Marseillan.

La recuperación y puesta en valor del archivo fue posible por el acompañamiento de Héctor Aranda , CEO de AGEA; Ricardo Kirschbaum , editor general de Clarín; Ricardo Roa , editor general adjunto; Claudio Reino , responsable del archivo; y de todo el equipo que participó en el trabajo.

La exhibición encontró en el Wende Museum un nuevo espacio y un nuevo público, con la participación de su fundador y director ejecutivo, Justinian Jampol.

Tal vez sea eso lo que cambia en los cajones: no las fotografías, sino nuestra manera de mirarlas.

Ricardo González,

Fuente: Clarín