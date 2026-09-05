El alfajor más grande del mundo se hizo en Recoleta

Café en mano, frente a la Floralis Genérica y rodeado de seguidores, el streamer Iván “Spreen” Buhajeruk fue protagonista de un récord bien argentino. Este sábado, en la Plaza de Naciones Unidas, en Recoleta, se realizó el evento “Cafecito BA” y el desafío terminó con una marca que hasta ahora pertenecía a Uruguay: el alfajor más grande del mundo .

La pieza alcanzó los 3.162 kilos y cumplió con las condiciones necesarias para quedarse con el Récord Guinness . Para hacerlo se utilizaron 1.400 kilos de dulce de leche, 400 kilos de chocolate, 800 kilos de harina, más de 250 maples de huevos y 100 kilos de miel, además de otros insumos necesarios para completar una preparación que, por sus dimensiones, poco tuvo que ver con el tamaño habitual de un alfajor de kiosco .

El desafío tenía un antecedente concreto. Hasta este sábado, el récord mundial pertenecía a Uruguay. Había sido conseguido el 12 de diciembre de 2010, cuando Alfajores de las Sierras de Minas elaboró en la ciudad de Minas una pieza de 464 kilos . Durante casi 16 años, esa preparación había quedado registrada como el alfajor más grande del mundo.

Argentina ya había tenido otros intentos de quedarse con la marca. En los últimos años hubo alfajores de mayor tamaño, entre ellos uno realizado en Gualeguaychú, de más de 2.000 kilos, y otro en Mar del Plata, de 720 kilos. Sin embargo, ninguno había logrado ser homologado oficialmente ante Guinness World Records .

Esta vez, el resultado fue distinto. El alfajor preparado en Buenos Aires llegó a los 3.162 kilos y permitió superar ampliamente aquella marca uruguaya de 464 kilos. La diferencia fue de más de 2.600 kilos: el nuevo récord argentino pesó casi siete veces más que la preparación que hasta entonces ocupaba el primer lugar.

Para que el intento tuviera validez, un juez oficial estuvo presente durante la jornada y verificó el pesaje . El momento de la medición fue uno de los puntos centrales del evento. Después de horas de preparación y montaje, había que comprobar que la enorme pieza alcanzara el peso necesario para superar la marca anterior y que el intento pudiera ser reconocido oficialmente.

Más de 100 personas participaron de la elaboración y el montaje. Fueron profesores y alumnos del Instituto Gastronómico Internacional y miembros del Kilómetro del Alfajor Argentino, encargados de coordinar los aspectos técnicos y logísticos de una preparación que requirió cantidades de ingredientes muy alejadas de las habituales.

Mientras avanzaba el trabajo, alrededor de la plaza se concentraban los seguidores de Spreen . Muchos habían llegado desde temprano para acompañar al streamer santafesino que se convirtió en una de las figuras digitales argentinas con mayor convocatoria.

Entre el movimiento de quienes trabajaban en la preparación y la expectativa por el pesaje, los seguidores esperaron el momento en que se confirmara si el desafío había llegado a su objetivo. Cuando finalmente se anunció el nuevo récord, la celebración dio paso a otro momento: probar el alfajor .

Se repartieron unas 60.000 porciones entre las personas que estaban en el lugar. Spreen también participó del reparto, saludó a sus seguidores y se sacó fotos con quienes se acercaron. El alfajor comenzó a circular entre quienes habían llegado hasta la plaza para presenciar el desafío.

El excedente que no llegó a repartirse será donado a un centro de primera infancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires terminó con una nueva marca Guinness: un alfajor de tres toneladas , convertido en el más grande del mundo.

Fuente: Clarín