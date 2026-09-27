Un médico residente fue apartado tras exponer el historial médico de un paciente en las redes sociales

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Un médico residente de 26 años fue apartado de sus funciones en el Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, en San Pablo, Brasil, luego de publicar en redes sociales una imagen que exponía datos del historial médico de un paciente.

Guilherme Lourenço Monteiro, quien cursa el primer año de la residencia en anestesiología, compartió una fotografía de una pantalla con información sobre el peso, la altura, el índice de masa corporal y la condición respiratoria del paciente.

La publicación estuvo acompañada por un comentario sobre el caso que fue considerado discriminatorio por el hospital. El contenido alcanzó entre 100.000 y 130.000 visualizaciones antes de ser eliminado.

Tras la repercusión, la jefatura del programa de Anestesiología y la Comisión de Residencia Médica apartaron al profesional de sus funciones. Además, el hospital inició una investigación ética interna y el Consejo Regional de Medicina de San Pablo abrió una investigación para analizar lo ocurrido.

La defensa del médico informó que tomó conocimiento de la medida y que analizará las circunstancias y los fundamentos del apartamiento. También señaló que el profesional está brindando las explicaciones solicitadas y colaborando con las investigaciones.

Guilherme se graduó de médico en la Universidad Federal de Tocantins en 2025. En el proceso de selección para la residencia en Anestesiología del Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto quedó séptimo entre 231 postulantes y comenzó sus actividades en marzo de 2026.

El Hospital de Clínicas calificó la publicación como inadecuada y contraria a la conducta profesional exigida por la institución. Especialistas en bioética y derecho médico señalaron que la divulgación de información clínica sensible puede constituir una infracción ética y vulnerar las normas de protección de datos.