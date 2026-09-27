MAR DEL PLATA: Empresarios de la salud alertan por la falta de camas y la crisis de las clínicas

ZONALES





Desde Fecliba advirtieron que la ciudad perdió camas de internación mientras creció la población y aumentó la complejidad de las prestaciones médicas. Jorge Soria, presidente del Distrito 9 de la entidad, señaló las dificultades financieras de las clínicas y el impacto sobre los hospitales públicos. También planteó la necesidad de analizar la creación de un hospital municipal.





El sistema de salud de Mar del Plata atraviesa una situación compleja, marcada por la falta de camas de internación, las dificultades económicas de las clínicas privadas y una creciente demanda sobre los establecimientos públicos.





Jorge Soria, presidente del Distrito 9 de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba), advirtió que se trata de una problemática que se arrastra desde hace años y que actualmente se manifiesta con mayor intensidad.





En una entrevista con Extra FM 102.1, Soria explicó que Mar del Plata perdió una importante cantidad de camas de internación durante las últimas décadas, al mismo tiempo que aumentó su población y se complejizaron las prestaciones médicas.





Entre las instituciones que dejaron de funcionar mencionó al Sanatorio Central, la Clínica Libertad, la Clínica Modelo y el Hospital Español. “Esas son camas que no existen en el sistema, cuando la población aumentó al doble y cuando las prestaciones se van complejizando”, señaló.





Las dificultades de las obras sociales y el impacto en los hospitales





Soria identificó las dificultades financieras de IOMA y PAMI como uno de los principales factores que afectan el funcionamiento de las clínicas. Según explicó, los atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles complican la capacidad de los establecimientos para sostener la atención de sus afiliados.





“El financiador es el propio prestador que tiene que atender al paciente, operarlo, darle de comer, lavarlo, toda la atención, y todo eso lo va a gastar en 60 días y por ahí no lo cobra todo”, expresó.





El dirigente indicó que algunas instituciones dejaron de atender determinadas obras sociales, lo que llevó a que muchos pacientes buscaran asistencia en el sistema público. Esta situación incrementa la presión sobre los hospitales, especialmente sobre el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, que recibe una parte importante de la demanda sanitaria.





“Los hospitales públicos se sienten sobrecargados indudablemente”, afirmó Soria, al describir las consecuencias que tiene la crisis del sector privado sobre el conjunto del sistema de salud.





También sostuvo que el problema no se limita a Mar del Plata, sino que tiene alcance nacional. En ese sentido, señaló que las entidades que representan al sector mantienen reuniones con autoridades nacionales para presentar alternativas y trabajar en un proyecto de ley que permita abordar la crisis.





La posibilidad de un hospital municipal





Consultado sobre la posibilidad de que Mar del Plata avance en la creación de un hospital municipal, Soria consideró que es una alternativa que merece ser estudiada, aunque aclaró que no resolvería de manera inmediata las dificultades actuales.





“Hay que dividir lo inmediato con lo que se puede pensar por el futuro”, sostuvo. En ese sentido, planteó que primero deben garantizarse condiciones adecuadas para que las obras sociales cumplan con sus prestadores y, en paralelo, realizar un diagnóstico de las necesidades sanitarias de la ciudad.





El titular de Fecliba también consideró que no necesariamente se necesita construir un establecimiento de grandes dimensiones para responder a las demandas de la población.





“No hace falta hacer un hospital faraónico como una pirámide de 300 camas”, afirmó. Como alternativa, propuso analizar una institución con un buen primer nivel de atención, capacidad de diagnóstico e internación de segundo nivel, complementada con servicios de mayor complejidad.





“El problema llegó”





Soria advirtió que la situación requiere medidas concretas y que las dificultades que durante años se anticiparon ya se reflejan en el funcionamiento cotidiano del sistema sanitario.





“Se venía anunciando, esto va a pasar, y esto llegó. Y si no se arregla, puede empeorar”, alertó.





El dirigente insistió en que la pérdida de camas, el crecimiento de la población y las dificultades económicas de los prestadores conforman un escenario que exige respuestas tanto para atender las necesidades inmediatas como para planificar el sistema de salud de los próximos años.



